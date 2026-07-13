36.000 thẻ tre, thẻ gỗ trong giếng cổ- bách khoa toàn thư về nhà Tần

Thẻ tre ghi các văn bản chính thức của triều đại nhà Tần (khoảng năm 221-207 TCN) được tìm thấy ở tỉnh Hồ Nam gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Trong một giếng cổ, các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện 36.000 thẻ tre và thẻ gỗ, trên đó ghi hơn 200.000 chữ Hán được viết rõ ràng bằng bút lông theo thể chữ Lệ thư cổ. Những hiện vật này được tìm thấy trong quá trình khai quật tàn tích của một thành cổ từng phát triển phồn thịnh dưới triều đại nhà Tần, nằm tại huyện Lý Dã, một địa phương hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

Những văn tự khắc trên các thẻ tre và thẻ gỗ đã cung cấp một kho tư liệu mang tính bách khoa toàn thư về tình hình chính trị, quân sự và kinh tế của triều đại nhà Tần lúc bấy giờ.

Thẻ tre ghi các văn bản chính thức của triều đại nhà Tần (khoảng năm 221-207 TCN) được tìm thấy ở tỉnh Hồ Nam gây ngạc nhiên các chuyên gia. Ảnh: @China.org.

Bên cạnh đó, chúng còn làm sáng tỏ nhiều phương diện khác của xã hội đương thời, bao gồm các dân tộc, hệ thống pháp luật, văn hóa, dịch vụ bưu chính, địa lý và cơ cấu hành chính của nhà Tần.

Số lượng thẻ tre và thẻ gỗ được phát hiện trong giếng cổ này nhiều gấp 20 lần tổng số thẻ mang tư liệu về triều đại nhà Tần từng được tìm thấy trong tất cả các cuộc khai quật trước đó.

Những thẻ tre và thẻ gỗ này đã thoát khỏi cuộc thanh trừng văn hóa diễn ra vào buổi đầu triều đại nhà Tần, bởi chúng là các văn kiện hành chính chính thức, chứ không phải những tác phẩm thuộc các học thuyết bị xem là "dị đoan" hoặc không phù hợp với tư tưởng chính thống. Các nhà khảo cổ cho rằng chúng đã bị ném xuống giếng trong cuộc chiến dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Tần.