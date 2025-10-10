Hà Nội

3 món đồ nhỏ mà “xịn phết”, giúp nhà bạn an toàn hơn

Số hóa

3 món đồ nhỏ mà “xịn phết”, giúp nhà bạn an toàn hơn

Từ chuông cửa tự phát điện đến cảm biến cửa và nút nhấn khẩn cấp, ba món đồ nhỏ gọn này đang được nhiều người săn lùng vì vừa tiện lợi.

Thiên Trang (TH)
Chuông cửa tự phát điện là món đầu tiên khiến ai cũng ngạc nhiên vì hoạt động mà không cần pin.
Mỗi lần bấm, cơ chế cơ học tạo ra điện năng truyền tín hiệu đến bộ thu trong nhà, giúp chuông kêu ngay lập tức.
Mẫu chuông Xiaomi Mijia Linptech có tầm truyền 50 mét, 36 bản nhạc chuông và 5 mức âm lượng khác nhau.
Nếu chọn bản Wi-Fi, bạn còn có thể điều khiển bằng giọng nói hoặc kích hoạt tự động các thiết bị thông minh khác.
Cảm biến cửa Sonoff DW2-RF lại “ghi điểm” ở khả năng báo mở cửa theo thời gian thực, gửi thông báo ngay về điện thoại.
Thiết bị dùng pin AAA bền tới 2 năm, kết nối ổn định qua cầu RF Bridge và cho phép xem lại lịch sử 3 tháng.
Trong khi đó, nút nhấn khẩn cấp SOS-05W là giải pháp an toàn cho gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ.
Chỉ cần một nút bấm, tín hiệu cảnh báo lập tức gửi đến điện thoại qua Wi-Fi 6, giúp mọi thành viên yên tâm hơn mỗi ngày.
