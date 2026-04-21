Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
3 cài đặt ẩn giúp pin Android tăng vọt bất ngờ

Số hóa - Xe

Chỉ cần thay đổi 3 cài đặt ẩn trên điện thoại Android, người dùng có thể kéo dài thời lượng pin đáng kể mà không cần cài thêm ứng dụng bên thứ ba.

Thiên Trang (TH)
Không cần ứng dụng tối ưu pin phức tạp, người dùng Android hoàn toàn có thể cải thiện thời lượng sử dụng chỉ bằng vài tinh chỉnh nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả trong phần cài đặt hệ thống.
Thay đổi đầu tiên đến từ việc tắt các tính năng giới hạn sạc như Battery Protection hoặc Charging Optimization, vốn chỉ cho phép pin dừng ở mức 80% để bảo vệ tuổi thọ lâu dài. (Ảnh: MUO)
Trong thực tế, nếu bạn thường xuyên nâng cấp điện thoại, việc sạc đầy 100% sẽ mang lại thời lượng sử dụng dài hơn mỗi ngày và giúp tận dụng tối đa dung lượng pin hiện có.
Tinh chỉnh thứ hai là vô hiệu hóa Always On Display, một tính năng tiện lợi nhưng lại tiêu tốn pin âm thầm khi màn hình luôn hiển thị thông tin kể cả khi không sử dụng.(Ảnh: MUO)
Việc tắt AOD có thể giúp giảm đáng kể mức tiêu hao năng lượng nền, đồng thời vẫn giữ trải nghiệm thuận tiện thông qua thao tác chạm để đánh thức màn hình.
Bước nâng cao hơn nằm trong Developer Options, nơi người dùng có thể điều chỉnh các thông số ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng và pin.
Cụ thể, việc giảm thời gian hoạt ảnh xuống 0.5x giúp máy phản hồi nhanh hơn, trong khi hạ độ phân giải màn hình về mức Full HD giúp giảm tải cho GPU và tiết kiệm năng lượng đáng kể.
Những thay đổi đơn giản này có thể giúp kéo dài thời lượng pin thêm khoảng 10%, đồng thời mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, biến chiếc điện thoại Android trở nên “trâu” và hiệu quả hơn trong sử dụng hàng ngày.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
#Android #pin #cài đặt ẩn #tối ưu pin #Developer Options #màn hình

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT