Android siết chặt sideload, app ngân hàng “đứng hình”

Quy trình cài app ngoài Play Store mới của Google yêu cầu bật Developer Mode, khiến ứng dụng ngân hàng tại Việt Nam có thể bị gián đoạn 24 giờ.

Google công bố quy trình “luồng nâng cao” cho việc cài đặt ứng dụng ngoài Play Store, dự kiến áp dụng từ tháng 8. Người dùng phải bật Developer Mode và xác thực thủ công.
Sau khi kích hoạt, hệ thống yêu cầu khởi động lại máy và chờ 24 giờ trước khi cho phép cài đặt file APK. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn hacker thao túng người dùng.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, quy định bảo mật ngân hàng khiến các ứng dụng như VIB, LPBank hay BVBank tự động khóa khi phát hiện Developer Mode. Người dùng sẽ không thể giao dịch. (Ảnh: Genk)
Điều này đồng nghĩa trong 24 giờ chờ đợi, điện thoại Android sẽ bị “đóng băng” về mặt tài chính. Mọi nhu cầu thanh toán, chuyển khoản đều bị gián đoạn hoàn toàn.
Nếu cần giao dịch khẩn cấp, người dùng buộc phải tắt Developer Mode để khôi phục ứng dụng ngân hàng. Nhưng cái giá là phải chờ lại 24 giờ cho lần cài đặt tiếp theo.
Giải pháp là chủ động trải qua quy trình trước, chọn cấp quyền cài đặt APK vô thời hạn. Sau đó, có thể tắt Developer Mode để đưa máy về trạng thái an toàn. (Ảnh: Genk)
Google khẳng định quy trình này chỉ áp dụng cho ứng dụng từ nhà phát triển chưa xác minh. Với nhà phát triển đã chứng nhận, việc cài đặt vẫn nhanh chóng như trước.
Song song, Google giới thiệu “Tài khoản phân phối giới hạn” cho phép sinh viên và lập trình viên chia sẻ ứng dụng thử nghiệm đến tối đa 20 thiết bị mà không cần giấy tờ.
