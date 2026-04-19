Vé máy bay dịp lễ tăng cao: 7,4 triệu đồng khứ hồi vẫn khan hiếm
Giá vé máy bay nội địa tăng mạnh dịp lễ 30-4, 1/5, nhiều chặng có giá lên tới 7,4 triệu đồng khứ hồi, gây khó khăn cho hành khách.
26 ngân hàng giảm lãi suất: Đỉnh đã gần hay chỉ phép thử ngắn hạn?
Sau cuộc họp của Thống đốc Phạm Đức Ấn, 26 ngân hàng hạ lãi suất huy động, liệu đây là xu hướng dài hạn hay chỉ thử nghiệm ngắn hạn?
Mất 82 tỷ đồng vì đầu tư vàng online giả mạo
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua đầu tư vàng trực tuyến. Một phụ nữ tại thủ đô đã bị lừa mất 82 tỷ đồng trên nền tảng giả mạo.
TP HCM siết quy định chỗ để xe chung cư từ cuối tháng 4
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư bàn giao bản vẽ chi tiết khu vực để xe khi giao nhà, phân tách rõ ba loại hình theo Quyết định 19.
Nhật Bản chi 10 tỷ USD hỗ trợ Đông Nam Á bảo vệ chuỗi cung ứng
Nhật Bản công bố gói hỗ trợ khẩn cấp 10 tỷ USD nhằm giữ vững chuỗi cung ứng thiết bị y tế và sản phẩm công nghiệp từ Đông Nam Á.
Fed sắp có chủ tịch giàu nhất lịch sử với tài sản hơn 130 triệu USD
Ứng viên Kevin Warsh được Tổng thống Trump đề cử lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với khối tài sản 131-209 triệu USD, có thể trở thành chủ tịch Fed giàu nhất.
Iran cảnh báo đánh chìm tàu Mỹ tại Hormuz, đe dọa bắt con tin
Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo sẽ đánh chìm tàu Mỹ tại eo biển Hormuz và đe dọa bắt hàng nghìn con tin, đẩy căng thẳng leo thang.
Giá nhiên liệu tăng vọt, hàng không Việt đối mặt cơn bão chi phí
Xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất phụ thu tối đa 680.000 đồng/vé nội địa trong 3 tháng tới.
TikTok Shop rượt sát Shopee, khoảng cách thị phần thu hẹp một nửa
Báo cáo từ Momentum Works cho thấy tại Việt Nam, chênh lệch thị phần giữa TikTok Shop và Shopee giảm từ 37% xuống 19% chỉ sau một năm.
Chứng khoán Mỹ bùng nổ, S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục
Mỹ ghi nhận cú bứt phá ngoạn mục khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới, hưởng lợi từ tuyên bố của ông Trump về tiến triển hòa bình Trung Đông.