2 trẻ co cứng, mất ý thức vì ngộ độc khí trong ô tô

Ba người trên tàu đánh cá đã tử vong do ngộ độc khí hydro sunfua trong khoang chứa cá bên dưới boong tàu. Một ngư dân 28 tuổi may mắn sống sót nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được theo dõi y tế chặt chẽ.

"Sau khi chú bê rơi xuống giếng, 6 người lần lượt đi xuống để cứu con vật. 1 người ra ngoài sớm và may mắn sống sót. 5 người còn lại bất tỉnh dưới giếng", một người tham gia cứu hộ cho biết.

5 công nhân ở Đồng Nai nghi ngộ độc khí CO, 2 người tử vong 2 người tử vong nghi do ngộ độc khí CO tại công ty gạch men ở Đồng Nai, 3 người khác đang cấp cứu.