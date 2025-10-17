Hà Nội

2 người bị nhiễm trùng đường mật do sỏi tái phát sau 2 lần mổ mở

Với kĩ thuật tán sỏi đường mật qua da, bác sĩ sẽ tiếp cận bằng 1 đường xuyên qua da từ 3-5mm vào đường mật trong gan dưới hướng dẫn của máy chụp.

Thúy Nga

Khoa Ngoại phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện tán sỏi đường mật qua da cho 2 người bệnh N.T.L 45 tuổi thường trú phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và M.T.L 79 tuổi thường trú tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa.

Cả 2 nữ bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật mở lấy sỏi mật 2 lần. Cách ngày vào viện khoảng nửa tháng, người bệnh đau tức vùng thượng vị, đã uống thuốc tây, thuốc nam nhưng không đỡ nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kiểm tra.

Tại đây, qua thăm khám, thực hiện siêu âm, chụp CT cho kết quả: Hình ảnh giãn đường mật trong và ngoài gan do sỏi đường mật gan phải và sỏi ống mật chủ kích thước 2x3cm. Người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng đường mật do sỏi tái phát.

Các bác sĩ đã tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh một trong hai biện pháp điều trị là mổ mở để lấy sỏi hoặc tán sỏi qua da. Biết được những ưu điểm của phương pháp tán sỏi qua da, gia đình người bệnh đã lựa chọn phương pháp này.

ong-mat-2.jpg
Ê-kíp phẫu thuật thực hiện tán sỏi mật qua da cho người bệnh - Ảnh BVCC

Dưới hướng dẫn của máy siêu âm và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh giàu kinh nghiệm tiến hành phẫu thuật, nong đường mật để đưa dụng cụ vào kiểm tra toàn bộ hệ thống đường mật trong gan và tán nhỏ sỏi, hút ra ngoài, sau đó bơm rửa lấy hết cặn sỏi cho người bệnh.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, khi kết thúc người bệnh được kiểm tra lại bằng Xquang, siêu âm đường mật đảm bảo không còn sỏi sót lại.

ong-mat-1.jpg
Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Quế - khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau tán sỏi, sức khỏe người bệnh đã ổn định, ăn uống, đi lại bình thường và được ra viện sau một vài ngày tới.

BSCKI Nguyễn Đình Quế khuyến cáo rằng, trước đây, mổ mở lấy sỏi đường mật trong và ngoài gan là phương pháp điều trị chủ yếu trong điều trị các bệnh lý sỏi mật. Người bệnh phải trải qua cuộc đại phẫu nặng nề với nhiều biến chứng có thể xảy ra như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ… thời gian hồi phục chậm và tỷ lệ sót sỏi rất cao.

Hiện nay, tán sỏi đường mật qua da được đánh giá là phương pháp điều trị can thiệp ít xâm lấn tiên tiến, đem lại hiệu quả ưu việt, đặc biệt thích hợp với những người bệnh già yếu, có bệnh lý toàn thân phối hợp hoặc người bệnh đã có tiền sử phẫu thuật đường mật nhiều lần (gây dính, khó khăn khi mổ lại). Sau can thiệp, người bệnh có thời gian hồi phục nhanh, xuất viện sớm.

ong-mat.jpg
Hình ảnh ống mật đã được làm sạch sỏi sau phẫu thuật trên bệnh nhân N.T.L 45 tuổi - Ảnh BVCC

Với kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da, bác sĩ sẽ tiếp cận bằng 1 đường xuyên qua da từ 3-5mm vào đường mật trong gan dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, máy siêu âm trong mổ và camera nội soi.

Sau khi tạo được đường hầm nhỏ vào đường mật trong gan, một bộ nong rộng đưa máy tán sỏi laser công suất lớn sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống đường mật trong gan (ống gan phải, ống gan trái, toàn bộ ống mật chủ).

Các vị trí phát hiện có sỏi sẽ được tán nhỏ, hút ra ngoài và bơm rửa lấy hết cặn sỏi. Kết thúc ca tán sỏi, người bệnh được kiểm tra lại bằng Xquang và siêu âm đường mật, đảm bảo không còn sót sỏi.

