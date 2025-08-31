10 tuyệt kỹ võ nghệ đỉnh cao của Lý Tiểu Long trên màn ảnh nhỏ

Lý Tiểu Long là một huyền thoại võ thuật phương Đông vô cùng nổi tiếng, ông đã thể hiện nhiều tuyệt kỹ võ thuật khác nhau trên phim ảnh.

Lý Tiểu Long là một huyền thoại võ thuật phương Đông vô cùng nổi tiếng, ông đã để lại dấu ấn mạnh mẽ qua những màn trình diễn võ thuật ấn tượng trên màn ảnh. Không chỉ là người đưa võ thuật lên tầm cao mới trong lĩnh vực điện ảnh, ông cũng là người góp phần định hình phong cách chiến đấu hiện đại. Những động tác của ông, sau này, đã trở thành nền tảng phổ biến cho nhiều võ sĩ MMA (võ tổng hợp).

Theo tờ Screenrant, 10 kỹ thuật võ thuật kinh điển của Lý Tiểu Long trong các bộ phim mà ông tham gia đã được lựa chọn và đánh giá là những màn trình diễn ấn tượng nhất, thể hiện khả năng vượt trội của ông trong võ thuật.

1. Cú đá sidekick (đá ngang)

Bruce Lee đã hoàn thiện kỹ thuật đá ngang thông qua việc tập luyện cùng huyền thoại Taekwondo Jhoon Rhee. Một số khoảnh khắc ấn tượng nhất trên màn ảnh của Lý Tiểu Long liên quan đến việc ông tung ra cú đá ngang. Trong phim "The Way of the Dragon", Lý Tiểu Long tung cú đá ngang khiến người đấu tập với ông (có cầm miếng đệm để đỡ đòn) văng ra phía sau khoảng 3m.

Cú đá này không chỉ khiến O'Hara văng ra sau, mà ngay cả những người đứng sau đỡ O'Hara cũng bị ngã. Ảnh: Internet.

Trong phim "Enter the Dragon", Lý Tiểu Long tiếp tục sử dụng một cú đá ngang mạnh mẽ khi đối đầu với nhân vật O'Hara khiến nhân vật này văng ra phía sau. Lực đá của Lý Tiểu Long mạnh đến nỗi những người đỡ O'Hara cũng ngã xuống. Screenrant nhận định những cú đá ngang của Lý Tiểu Long chính là động tác võ thuật đẹp nhất và ấn tượng nhất trong sự nghiệp của ông trên phim ảnh.

2. Chiến đấu với côn nhị khúc

Côn nhị khúc đã trở thành vũ khí biểu tượng gắn liền với hình ảnh của Lý Tiểu Long trên phim ảnh. Ông đã thể hiện kỹ năng điêu luyện và sự tinh thông với côn nhị khúc trong nhiều bộ phim, đặc biệt là trong phân cảnh chiến đấu chống lại một nhóm đối thủ trong bộ phim "Enter the Dragon".

Sự linh hoạt và tốc độ khi sử dụng côn nhị khúc của Lý Tiểu Long đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Sưu tầm.

Sự linh hoạt và tốc độ khi sử dụng côn nhị khúc của Lý Tiểu Long đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, giúp củng cố danh tiếng của ông như một trong những võ sĩ xuất sắc nhất trên màn bạc. Kỹ thuật này không chỉ mang tính giải trí mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ võ sĩ sau này.

3. 5 cú đá vòng cầu liên tiếp khiến đối thủ ngã lăn ra

Trong phần đánh giao đấu với nhân vật của Chuck Norris tại đấu trường La Mã trong phim "The Way of the Dragon", Lý Tiểu Long tung ra 5 cú đá vòng cầu liên tiếp vào chân và đầu khiến đối thủ ngã lăn ra sàn.

Lý Tiểu Long thể hiện kỹ thuật điêu luyện với 5 cú đá vòng cầu liên tiếp nhắm vào chân và đầu của đối thủ. Ảnh: Internet.

Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và được yêu thích nhất trong sự nghiệp điện ảnh của ông. Bên cạnh đó, Lý Tiểu Long cũng thực hiện 5 cú đá vòng cầu tương tự trong bộ phim "Enter the Dragon", cho thấy sức mạnh và sự chính xác tuyệt đối trong từng cú đá, góp phần củng cố vị thế của ông như một huyền thoại võ thuật bất tử.

4. Các cú đá liên tục trong phim "Fist of Fury"

Lý Tiểu Long tiếp tục thể hiện khả năng đá xuất sắc khi một mình hạ gục 11 đối thủ.

Trong phim "Fist of Fury", Lý Tiểu Long có phân cảnh chiến đấu ngoạn mục ở võ đường Hồng Khẩu. Nhân vật Trần Chân của Lý Tiểu Long liên tục tung ra những cú đá đầy uy lực hạ gục các võ sinh của võ đường này. Cụ thể, Lý Tiểu Long đánh bại 8 võ sinh trong phân cảnh nói trên. Trong phim "Enter the Dragon", Lý Tiểu Long tiếp tục hạ gục 11 đối thủ khác nhau với các cú đá của mình.

5. Đòn khóa siết (Grappling) trong "Game Of Death"

Trong bộ phim "Game Of Death", Lý Tiểu Long đã thể hiện kỹ năng khóa siết tuyệt đỉnh của mình khi kết thúc trận đấu với một đối thủ cao tới 2 mét, do vận động viên bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar thủ vai.

Đòn khóa siết của Lý Tiểu Long là điểm nhấn vô cùng ấn tượng của bộ phim "Game Of Death". Ảnh: Internet.

Đòn khóa siết của Lý Tiểu Long là điểm nhấn vô cùng ấn tượng của bộ phim, đây cũng là một trong những kỹ thuật chiến đấu tiên phong, sau này trở thành động tác phổ biến trong các trận đấu MMA (võ tổng hợp). Đây là minh chứng cho tầm nhìn vượt thời đại của Lý Tiểu Long trong việc kết hợp các kỹ thuật võ thuật khác nhau vào điện ảnh.

6. Xoay người đá gót chân

Đây là một trong những động tác võ thuật đặc trưng của Lý Tiểu Long và được ông thể hiện rất đẹp mắt trên phim. Kỹ thuật này là kết quả của quá trình tập luyện miệt mài và không ngừng hoàn thiện của Lý Tiểu Long.

Đây là một trong những động tác võ thuật đặc trưng của Lý Tiểu Long và được ông thể hiện rất đẹp mắt trên phim. Ảnh: Internet.

Trong hầu hết các cảnh chiến đấu, khi ông tung ra cú đá gót, đối thủ thường bị choáng váng hoặc thậm chí bất tỉnh ngay lập tức. Động tác này không chỉ tạo nên sức mạnh đáng sợ mà còn thể hiện sự linh hoạt và chính xác vượt trội trong lối đánh của huyền thoại võ thuật.

7. Bay người đá đối thủ

Pha đá bay người trở thành một biểu tượng trong sự nghiệp điện ảnh của Lý Tiểu Long. Ảnh: Internet.

Ở phân cảnh chiến đấu cuối cùng trong phim "Fist of Fury" (1972), Lý Tiểu Long thực hiện pha phi thân đá Han (Shih Kien) văng ra khỏi phòng. Đây cũng được xem là động tác đặc trưng của Lý Tiểu Long trên phim ảnh. Trong "Fist of Fury" (1972), cảnh này còn được quay slow-motion để khán giả có thể chiêm ngưỡng động tác tuyệt đẹp của Lý Tiểu Long.

8. Đòn khóa bẻ tay

Trong bộ phim "Enter the Dragon" (1973), Lý Tiểu Long thực hiện đòn khóa bẻ tay (armbar) đầy ấn tượng khi đối đầu với nhân vật do Hồng Kim Bảo (Sammo Hung) thủ vai. Cảnh chiến đấu này diễn ra ở đầu phim và nổi bật bởi sự chính xác và mạnh mẽ của đòn khóa.

Đòn khóa bẻ tay minh chứng cho sự tiên phong của Lý Tiểu Long trong việc áp dụng các kỹ thuật võ thuật đa dạng. Ảnh: Sưu tầm.

Nhân vật của Hồng Kim Bảo phải đập tay xin thua để kết thúc trận đấu, làm nổi bật kỹ thuật bẻ tay của Lý Tiểu Long. Đây là một trong những phân cảnh chiến đấu kinh điển, đồng thời, cũng có thể được xem như một trận MMA (võ tổng hợp) trước khi UFC ra đời. Đòn khóa bẻ tay này minh chứng cho sự tiên phong của Lý Tiểu Long trong việc áp dụng các kỹ thuật võ thuật đa dạng, chứng tỏ ông đã đi trước thời đại trong cách thức chiến đấu.

9. Ra đòn cực nhanh khiến đối thủ không thể né tránh

Môn võ Jeet Kune Do của Lý Tiểu Long được phát triển dựa trên cảm hứng từ Vịnh Xuân Quyền mà ông học từ Diệp Vấn. Ảnh: Sưu tầm.

Môn võ Jeet Kune Do của Lý Tiểu Long lấy cảm hứng rất nhiều từ Vịnh Xuân Quyền, môn võ mà ông học từ Diệp Vấn. Trong phân cảnh chiến đấu với nhân vật O'Hara do võ sĩ karate Bob Wall thủ vai ở phim "Enter the Dragon", Lý Tiểu Long đã thể hiện cách đánh "dính tay" (trapping hand) của Vịnh Xuân Quyền một cách triệt để. Trong phân cảnh này, tay của Lý Tiểu Long và Bob Wall dính lấy nhau, tuy nhiên Lý Tiểu Long ra đòn với tốc độ cực nhanh đánh trúng mặt đối phương. Đáng chú ý, Lý Tiểu Long đã thực hiện động tác này tới 2 lần khiến nhân vật của Bob Wall chỉ biết giơ mặt chịu đòn.

10. Đã vỡ đèn trần

Một trong những phương pháp đe dọa đối thủ trên màn ảnh của Lý Tiểu Long là nhảy lên đá vỡ đèn treo trên trần nhà. Trong phim "Marlowe" (1967), Lý Tiểu Long khi đó thủ vai Winslow Wong đã thực hiện một pha bật nhảy đá vỡ đèn trên trần nhà. Động tác này thể hiện sức mạnh và kỹ năng của ông, đồng thời, tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ để làm cho đối thủ cảm thấy lo sợ.

Động tác thể hiện sức mạnh và kỹ năng, tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ để làm cho đối thủ cảm thấy lo sợ. Ảnh: Internet.

Đặc biệt, động tác này được Lý Tiểu Long tiếp tục sử dụng trong bộ phim "The Way of the Dragon" (1972), mà ông không chỉ đóng vai chính mà còn là đạo diễn và biên kịch. Việc tái hiện động tác này trong hai bộ phim khác nhau đã chứng minh sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng của Lý Tiểu Long, khẳng định sự độc đáo trong cách ông thể hiện võ thuật trên màn ảnh.