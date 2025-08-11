10 ngày từ 14/8, 2 tuổi tránh xa việc lớn, 1 tuổi đổi đời

Hà Nội

Giải mã

Vận trình từ 14–24/8, hai con giáp dễ thất bại khi xuất hành, làm ăn, trong khi một tuổi lại bỗng dưng trúng lộc lớn, tiền chảy ào ào.

Tuổi Ngọ: Trong khoảng thời gian từ 14/8 đến 24/8, tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Xung và Hung tinh Thiên Cẩu. Đây là dấu hiệu cho thấy khi đi xa, đặc biệt là đi công tác hoặc đầu tư ở những nơi xa nhà, Ngọ dễ gặp tình huống bất lợi, có thể trục trặc di chuyển hoặc khó khăn khi xử lý công việc.
Không chỉ ảnh hưởng xấu về mặt thời gian và tiến độ công việc, tuổi Ngọ còn có nguy cơ xảy ra va chạm, mâu thuẫn với đối tác hoặc đồng nghiệp. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến dự án bị đình trệ, hợp đồng mất hiệu lực hoặc lợi nhuận không như kỳ vọng nên tuổi Ngọ cần đặc biệt cẩn trọng.
Lời khuyên cho tuổi Ngọ trong giai đoạn này: Hạn chế di chuyển xa trong 10 ngày này nếu không thực sự cần thiết. Trước khi ký kết hợp đồng, cần đọc kỹ các điều khoản, tránh bị “gài” điều bất lợi. Luôn chuẩn bị phương án dự phòng nếu công việc gặp trục trặc.
Tuổi Dậu: Với tuổi Dậu, đây là giai đoạn Hung tinh Bạch Hổ tác động mạnh, khiến vận trình không ổn định. Dù có kế hoạch bài bản, tuổi Dậu vẫn có thể gặp yếu tố bất ngờ khiến mọi thứ đảo lộn. Đặc biệt, khi đi xa để đàm phán, ký kết hoặc mở rộng kinh doanh, tuổi Dậu dễ vướng tình trạng “tiền mất, việc hỏng”.
Ngoài ra, trong thời gian này, tuổi Dậu cũng cần chú ý sức khỏe khi di chuyển, nhất là các vấn đề về đường hô hấp hoặc xương khớp. Dậu nên chú ý, một chuyến đi không thuận lợi không chỉ mất thời gian, công sức mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần.
Lời khuyên cho tuổi Dậu trong giai đoạn này: Nên tạm hoãn những kế hoạch đầu tư lớn hoặc chuyến đi xa hoặc cần cẩn trọng và có kế hoạch dự phòng Tập trung giải quyết công việc tại chỗ, củng cố nội lực. Giữ sức khỏe và tinh thần ổn định để chuẩn bị cho giai đoạn thuận lợi hơn.
Tuổi Hợi: Trái ngược với tuổi Ngọ và tuổi Dậu, tuổi Hợi lại có 10 ngày sắp tới vô cùng hanh thông. Nhờ cục diện Tam Hợp và sao cát tinh Thiên Tài chiếu mệnh, tuổi Hợi không cần quá vất vả vẫn đón dòng tiền đều đặn chảy về túi.
Nếu làm việc tại nhà hoặc kinh doanh online, tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều đơn hàng, hợp đồng mới mang lại cơ hội tốt. Ngay cả khi không chủ động tìm kiếm, cũng có người mang cơ hội đến tận tay nên tuổi Hợi có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.
Ngoài ra, Hợi có thể nhận về một khoản thu bất ngờ từ việc đầu tư trước đó hoặc được người thân giúp đỡ tài chính sẽ khiến tuổi Hợi thêm phần rủng rỉnh.
Lời khuyên cho tuổi Hợi: Tận dụng thời gian này để xử lý những dự án tồn đọng. Duy trì các mối quan hệ tốt, bởi quý nhân sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Quản lý tài chính khéo léo để tiền sinh lời lâu dài.
Bạn thuộc con giáp nào, mong bạn nhớ rằng dù vận hạn hay may mắn thì đều chỉ là yếu tố tham khảo, nếu biết chuẩn bị kỹ lưỡng, ai cũng có thể giảm rủi ro và đón nhận thành công trong tầm tay. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí
