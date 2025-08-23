10 loại quả giá rẻ giàu vitamin C

Vitamin C là một loại khoáng chất vô cùng cần thiết trong mùa dịch bệnh này vì nó có khả năng giúp tăng cường sức đề kháng.

Cơ thể chúng ta không lưu trữ vitamin C, điều quan trọng là phải cung cấp đủ vitamin C thông qua chế độ ăn uống để hỗ trợ các chức năng quan trọng này. Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng mức vitamin C một cách tự nhiên.

Quả ổi

Ổi chính là câu trả lời cho câu hỏi loại trái cây nào có nhiều vitamin C hơn cả cam vì trong 1 quả ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với cam.

Ngoài ra, trong ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri. 100g ổi sẽ chứa khoảng 200mg vitamin C.

Quả ổi. Ảnh minh họa/Internet

Quả bưởi

Một nửa cốc nước ép bưởi có thể mang lại 70 mg vitamin C, trong khi nước cam cung cấp 93 mg. Quả bưởi ngoài ra cũng đi kèm với axit folic, vitamin B phức tạp và kali, một quả bưởi kích thước vừa có thể cung cấp 65 mg vitamin C.

Khế

Khế là loại quả được người dân sử dụng khá phổ biến. 100g khế 30-40mg vitamin C, cung cấp cho bạn khoảng hơn 50% nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Thành phần của khế còn có các chất xơ, đạm, vitamin B5, folate, đồng, kali, magiê. Trong quả khế còn chứa các hợp chất thực vật lành mạnh như: quercetin, axit gallic và epicatechin giúp chống lại quá trình oxy hóa của tế bào và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau.

Khi dùng khế, bạn nên chọn quả chín vàng, rửa sạch và không ăn khi đói. Ngoài ra, khế có thể kết hợp trong các món ăn như làm nộm, salad, kho cá, nấu canh…

Quả chanh

Chanh quen thuộc với mỗi gia đình và nổi tiếng với hàm lượng vitamin C cao. Trung bình, mỗi quả chanh cung cấp khoảng 77mg vitamin C, đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể mỗi ngày. Chanh cũng là loại quả hỗ trợ giảm cân, tốt cho tiêu hóa, giảm căng thẳng, stress, chống lại nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Ngoài vitamin C, quả chanh còn chứa hàm lượng lớn các Pyridoxine (B6) giúp cơ thể chuyển hóa protein và carbohydrate. Thành phần folate, thiamine trong chanh tốt cho tim mạch và chuyển hóa.

Flavonoid trong chanh giúp bảo vệ thành mạch máu, giảm mức cholesterol xấu, tăng cường lưu thông máu, giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bạn có thể uống nước chanh tươi, sử dụng chanh nấu ăn.

Quả dâu tây

Quả dâu tây. Ảnh minh hoạ/Internet

Dâu tây là một loại trái cây giàu chất xơ và vitamin C có khả năng giúp chống oxy hóa. Ăn 100g dâu tây sẽ hấp thụ được khoảng 50 - 80mg vitamin C. Với loại trái cây này, nên ăn trực tiếp để hấp thụ được vitamin C và chất chống oxy hóa là tốt nhất.

Đu đủ

Đu đủ rất giàu chất xơ và có khả năng hỗ trợ đường tiêu hóa, làm giảm nguy cơ bị ung thư đại tràng, ung thư cổ tử cung. Ngoài ra đu đủ cũng chứa men papain – đây là một loại men rất tốt cho đường tiêu hóa và giúp hỗ trợ cho hệ thống men khác hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng từ thực phẩm ăn vào cơ thể.

Trong 100g đu đủ chứa khoảng 62mg vitamin C. Trong đu đủ cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid, flavonoid, vitamin A và folat.

Quả Kiwi

Kiwi cũng là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất trong danh sách dưới đây, một quả kiwi chứa tới 167 mg vitamin C, cao gấp 3,5 lần quả cam. Kiwi cũng giàu chất xơ, kali, magie, kẽm, folate và vitamin K.

Kiwi. Ảnh minh hoạ/Internet

Quả dứa

Trong một quả thơm chứa khoảng 80 mg Vitamin C, đây là loại trái cây chứa nhiều vitamin C hơn một quả cam mà ít người biết đến. Dứa còn chứa các vitamin nhóm B như folate, thiamin, pyridoxine, riboflavin và các khoáng chất như kali, canxi, phốt pho, mangan. Bổ sung 100-200g dứa mỗi ngày giúp nâng cao miễn dịch, duy trì quá trình trao đổi chất, chống oxy hóa, giảm căng thẳng, lo âu, stress.

Dứa có nhiều chất xơ giúp ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột. Dứa giúp giảm cân vì ít calo, giàu chất xơ đem lại cho bạn cảm giác no lâu và thèm ăn.

Quả dứa. Ảnh minh họa/Internet

Quả cam

Cam nhiều nước nhưng không phải là loại trái cây giàu vitamin C nhất. 100 g cam cung cấp khoảng 50mg vitamin C. Cam giúp tăng cường hệ miễn dịch, đề kháng, phòng ngừa cảm cúm, cải thiện tuần hoàn máu, làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Ăn cả múi cam sẽ tốt hơn là chỉ uống nước ép vì cung cấp chất xơ cho cơ thể.

Quả xoài

Trong quả xoài có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng đối với cơ thể như: Vitamin A, B1, B2, B6, E, C, biotin, sắt, kali, natri, magie, đồng, kẽm. Đặc biệt lượng protein, lipid, glucid và caroten nhiều hơn các loại quả thông dụng khác. Lượng vitamin C có chứa trong 100g xoài là 36,4mg.