Cập nhật phần mềm để tránh rủi ro bảo mật nghiêm trọng

Cập nhật phần mềm để tránh rủi ro bảo mật nghiêm trọng

Phần mềm lỗi thời là “cánh cửa mở” cho tin tặc khai thác. Việc vá lỗ hổng định kỳ giúp bảo vệ dữ liệu và giảm nguy cơ tổn thất tài chính.

Các chuyên gia an ninh mạng liên tục khuyến cáo người dùng phải cập nhật phần mềm để vá các lỗ hổng bảo mật.
Phần mềm lỗi thời khiến hệ thống dễ bị tấn công, làm rò rỉ dữ liệu và gây thiệt hại tài chính nặng nề.
Vụ vi phạm dữ liệu Equifax năm 2017 đã làm lộ thông tin của 147 triệu người vì không vá kịp lỗ hổng Apache Struts.
Hệ thống siêu thị Target cũng từng thiệt hại hơn 200 triệu USD sau vụ rò rỉ thông tin thẻ tín dụng năm 2013.
Các nhà phát triển thường xuyên phát hành bản vá hàng tháng để xử lý lỗi và tăng cường khả năng bảo mật.
Theo IT Convergence, hệ thống chưa được vá giống như cánh cửa mở cho tin tặc dễ dàng xâm nhập.
Chiến lược quản lý bản vá, giám sát lỗ hổng và đào tạo nhân viên là yếu tố then chốt trong an ninh mạng.
Việc cập nhật phần mềm cần sự giám sát của lãnh đạo, không chỉ là nhiệm vụ riêng của bộ phận IT.
