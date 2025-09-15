AI tái hiện vẻ đẹp Uzumaki Mito khiến Hashirama say đắm

Trí tuệ nhân tạo đã tái hiện hình ảnh Uzumaki Mito - phu nhân Hokage Đệ Nhất - với vẻ đẹp hoàn mỹ, khiến người hâm mộ Naruto không khỏi ngỡ ngàng và thán phục.
Mang tên gọi khá dài Arancia x Nero Lamborghini Urus Widebody RS Edition, chiếc siêu SUV này là một con quái thú mạnh mẽ với 816 "con ngựa".
Nhiều thiết bị vẫn ngốn điện khi ở chế độ chờ, khiến hóa đơn tăng cao. Rút phích cắm đúng cách ban đêm giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.
Thời điểm cuối tháng 7 Âm lịch, ba con giáp may mắn này sẽ gặp cơ hội vàng, sự nghiệp hanh thông, tài lộc tăng tiến, cuộc sống rạng rỡ bất ngờ.
Căn phòng hổ phách huyền thoại của Nga đã biến mất trong Thế chiến 2. Một giả thuyết cho rằng, căn phòng này có thể nằm dưới Biển Baltic.
Quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công theo kiểu “độn thổ” ở thành phố Kupyansk, tiếp tục gây bất ngờ cho quân phòng thủ Ukraine.
Nhiều người dùng iPhone đã bị lừa mất tiền qua FaceTime, cảnh sát khuyến cáo cần tắt ngay tính năng này để tránh rơi vào bẫy tinh vi của kẻ gian.
Không chỉ trên đất liền, núi lửa được phát hiện nằm rải rác dưới đáy đại dương sâu thẳm. Theo ước tính, thế giới có khoảng 1 - 3 triệu núi lửa dưới nước.
Trùm phát xít Adolf Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã gây ra cuộc diệt chủng đẫm máu khiến khoảng 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị sát hại tàn bạo.
OpenAI công bố nghiên cứu mới giải thích nguyên nhân ảo giác AI, khẳng định không có mô hình nào đạt chính xác 100% nhưng đã tìm ra hướng khắc phục.
Mới đây, nàng "hot girl Tây Bắc" Karty Chang đã khiến cộng đồng mạng mãn nhãn với màn "xả kho" ảnh hè cực chất lượng.
Mới đây, Yamaha chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Yamaha Aerox 2025 mới tại thị trường Thái Lan với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới.
Cây cảnh quả đầu đinh, còn gọi cá nóc bực bội, bất ngờ trở thành hot trend khi nhiều người dùng làm “bao cát mini” để trút giận ngay tại bàn làm việc.
Rắn hổ mang Ai Cập (Naja haje) là một trong những loài rắn nổi tiếng nhất ở châu Phi, gắn liền với văn hóa, lịch sử và truyền thuyết cổ đại.
Thả dáng trong ánh dương chiều tà trên biển, Quỳnh Bei khiến nhiều người không thể rời mắt với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính trong từng khung hình.
Từ mối tình “chị – em” từng gây xôn xao làng thể thao năm 2010, đến năm 2025, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn tay trong tay đầy hạnh phúc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 16/9, Bạch Dương cẩn thận vận đào hoa, nếu không chú ý sẽ tan vỡ tình cảm. Sư Tử có cơ hội đạt thành tích cao trong công việc.
Dinh thự nằm sâu gần 5 mét dưới mực nước, cho tầm nhìn 180 độ ra Ấn Độ Dương, có phòng gym riêng, hồ bơi vô cực và sân hiên để thư giãn, tiếp khách.
Mỹ tiếp tục khởi động dây chuyền sản xuất M1117, chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine, nhưng hiệu quả của loại xe bọc thép này vẫn gây nhiều tranh cãi.
Chiếc smartphone được "người sói" Hugh Jackman làm đại sứ thương hiệu ra mắt 10 năm trước có độ mỏng bỏ xa iPhone Air.
Từ mỏm đá bản Kim Nọi, du khách phóng tầm mắt chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Mù Cang Chải uốn lượn, đẹp như tranh vẽ giữa núi rừng Tây Bắc.