"1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới"

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc

Sáng 16/8, tại Hà Nội, chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” chính thức được phát động với hàng nghìn người tham gia. Đây là sự kiện do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Ngoài ra, tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, hàng triệu đồng bào và nhân dân cả nước cũng đồng loạt hưởng ứng tham gia.

Ảnh: Báo Nhân dân.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, với sứ mệnh và trách nhiệm của cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, trong những năm qua, Báo Nhân Dân đã thông tin tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng nhiều loại hình, nhiều sản phẩm đa dạng, ngày càng tiếp cận đông đảo công chúng.

Bên cạnh đó, Báo cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa-thể thao, hoạt động xã hội nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết cũng như cống hiến cho những mục tiêu quan trọng về xã hội, môi trường, sức khỏe.

Gần đây nhất là chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” vào tối 10/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thu hút hơn 50 nghìn khán giả tham dự trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi trên truyền hình và các nền tảng số.

Chia sẻ về chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh đây là một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa, với quy mô chưa từng có, diễn ra vào đúng thời điểm đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc, hàng trăm nghìn người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, và cùng thực hiện chương trình đi bộ tại nhiều địa điểm của nhiều địa phương.

"Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường", đồng chí Lê Quốc Minh cho hay.

Mỗi bước chân là một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu phát động chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an nhân dân luôn tiên phong, đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động động viên nhân dân xây dựng thói quen đi bộ để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường. Từ đó, lan tỏa tinh thần tích cực, đề cao trách nhiệm, khơi dậy sáng tạo đến từng địa phương, đơn vị, phường, xã, đặc khu, để mỗi bước chân hôm nay là một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh; với tinh thần "một giờ - một tỷ bước chân - vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ", chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ khẳng định rõ nét một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng cho biết, sự kiện là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất - tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân.

Sau lời phát động của Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ, hàng triệu người tham dự trực tiếp tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã đồng loạt thực hiện hoạt động đi bộ, đóng góp vào mục tiêu "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Với thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" được kỳ vọng sẽ huy động sức mạnh tập thể của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia đi bộ, ghi dấu 1 tỷ bước chân vì sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức, tính đến thời điểm kết thúc Lễ phát động, đã có 1.112.336 người trực tiếp tham gia đi bộ hưởng ứng tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 138.248 đăng ký tham gia trực tuyến qua website cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn , bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Tổng số bước chân tích lũy thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp là khoảng 5 tỷ bước chân.