Vụ đầu người ở Bình Dương: Người vợ gây án một mình

(Kiến Thức) - Căn cứ vào lời khai cũng như quá trình điều tra hiện trường, cơ quan công an kết luận trong vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương, nghi can Hàng Thị Hồng Diễm gây án một mình, không có sự trợ giúp của ai.

Sau gần 4 tháng xảy ra vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương gây chấn động dư luận cả nước, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã sơ bộ hoàn tất quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang, TX Thuận An) về tội "giết người".

Nghi can Hàng Thị Hồng Diễm.

Trao đổi với Vietnamnet, đại diện công an tỉnh Bình Dương cho hay, lời khai của bị can Diễm phù hợp với công tác điều tra hiện trường phát hiện đầu người trong thùng rác, kết quả giám định mẫu ADN, lời khai của các nhân chứng và người có liên quan khác. Công tác điều tra đã làm rõ từng chi tiết của vụ án mà do đó không cần gia hạn tạm giam thêm đối với bị can Diễm để điều tra nữa.

Công an xác định rõ, Diễm sát hại chồng, là anh Trần Thanh Tú (SN 1982, quê Sóc Trăng, tạm trú cùng địa chỉ) vì mâu thuẫn khi nghi ngờ chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Diễm được xác định là gây án một mình, không có đồng phạm giúp sức cũng như không có ai biết được hành vi phạm tội của bị can này, cho đến khi cơ quan công an khám phá.

Quá trình phân xác chồng cũng như chở đi phi tang ở nhiều địa điểm, Diễm cũng một mình thực hiện.