Tiết lộ "chìa khóa" phá thần tốc vụ cướp ngân hàng ABBank

Sau khi bắt giữ 2 đối tượng trong băng cướp ngân hàng ABBank trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú gây rúng động dư luận những ngày qua, cơ quan công an bắt đầu hé lộ nhiều tình tiết chưa kể trong vụ án này. Mà đặc biệt là xoay quanh việc phá án thần tốc chỉ trong vòng một tuần.

Theo Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, sau khi vụ cướp xảy ra, qua công tác khám nghiệm hiện trường cướp ngân hàng ABBank, ghi lời khai các nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, lực lượng CSHS chỉ thu được những thông tin ít ỏi; cùng với việc các đối tượng quá ma mảnh khi trong quá trình gây án, chúng không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, từ nhận dạng đến bảng số xe…khiến việc điều tra tưởng chừng như bế tắc.

Thế nhưng, bằng sự nhạy cảm, sắc bén nghề nghiệp, chỉ huy Đội CSHS và các trình sát Công an quận Tân Phú đã phát hiện ra một chi tiết tưởng chừng như đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng và đó chính là “chìa khóa” để phá nhanh vụ cướp này.

ngân hàng An Bình

Đúng như nhận định, chỉ trong thời gian ngắn, CSHS đã xác định tại một lò độ xe trên địa bàn Tân Phú có đối tượng tên Đào Ngọc Nam là “khách hàng” quen thuộc. Tuy nhiên kể từ sau khi vụ dùng súng cướp ngân hàng An Bình xảy ra, tên Nam cũng đột nhiên mất dạng.

Công an quận Tân Phú kêu gọi Nguyễn Ngọc Khuê sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai phát hiện Khuê ở đâu, vui lòng báo cho Công an quận Tân Phú hoặc cơ quan Công an gần nhất.