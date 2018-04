Khởi tố chủ tịch xã gây tai nạn, tìm người chịu tội thay

(Kiến Thức) - Cơ quan công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa - người đã lái ô tô gây tai nạn chết người rồi tìm người thế thân nhưng bất thành.

Trao đổi với báo chí sáng nay (6/4) vụ việc Chủ tịch xã gây tai nạn, Thiếu tá Phan Việt Anh - Phó trưởng Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết cơ quan điều tra công an huyện Tiên Lữ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với ông Phạm Văn Thụy - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (Hưng Yên) theo khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015.

Chiếc ô tô mà ông Thụy điều khiển gây tai nạn chết người.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng khoảng 21h45 ngày 23/3 trên quốc lộ 38B địa bàn thị trấn Vương.

Đáng chú ý là sau khi xảy ra vụ việc (tức sáng 24/3), anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) bất ngờ tìm đến cơ quan công an trình báo rằng bản thân anh này mới là người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) đã lật tẩy được kế hoạch thế thân của ông Thụy. Công an sau đó xác nhận và cho biết ông Thụy đã đến cơ quan điều tra trình báo là người trực tiếp điều khiển ô tô 29A – 105.65 gây tai nạn khiến 4 học sinh thương vong.