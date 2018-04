Hai cha con bị bắn ở Đà Lạt: Lai lịch bất hảo ông hàng xóm

Trao đổi với PV thông tin mới vụ hai cha con bị bắn ở Đà Lạt, ngày 6/4, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự 5 nghi can liên quan đến vụ nổ súng và tàng trữ trái phép vũ khí, hung khí… trên địa bàn TP để mở rộng điều tra.

Trong đó đặc biệt là đối tượng Trần Minh Tuấn (43 tuổi) được xác định là chủ căn biệt thự có chứa 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã sử dụng cùng nhiều hung khí khác.

Đối với nghi can Tuấn, Công an TP Đà Lạt xác định, người đàn ông này cùng nhóm đối tượng có liên quan quê ở Nam Định, vào Lâm Đồng khai thác, mua bán thiếc tại bãi thiếc Núi Cao (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), hoạt động rất phức tạp, đã bị Công an Lâm Đồng, Công an huyện Lạc Dương nhiều lần triệt phá.

Bước đầu tại CQĐT, Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình. Đồng thời thừa nhận vụ nổ súng bắn cha con ông Bình trọng thương là do những người trong nhóm của Tuấn thực hiện.

Nhà chức trác phát hiện cả kho vũ khí, hung khí trong nhà của đối tượng Tuấn, người hàng xóm của 2 nạn nhân bị bắn trọng thương gây rùng động TP.Đà Lạt.

Quá trình điều tra, Công an nhận định có khả năng vụ nổ súng do các đối tượng liên quan thanh toán nhau, tuy nhiên 2 cha con ông Bình chỉ là nạn nhân bị bắn nhầm.

Loại đạn bắn trúng các nạn nhân và số đạn thu được xung quanh hiện trường được xác định là đạn chì, loại đạn thường được dùng trong súng bắn hơi gas.

Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết vụ nổ súng kinh hoàng.

Trước đó chiều 4/4, anh Trương Văn An (19 tuổi) vừa dắt xe máy từ trong nhà ở số B14, khu quy hoạch Hàn Thuyên, TP Đà Lạt ra ngoài đường thì bất ngờ trúng đạn ở bàn tay trái. Nghe tiếng kêu cứu của con, ông Trương Công Bình (62 tuổi) chạy vội ra xem sự thể thì nghe tiếng nổ, bàn tay phải của ông Bình cũng bị trúng đạn. Cả 2 nạn nhân nhanh chóng được người dân địa phương chuyển khẩn cấp vào bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.