Lời khai gây "sốc" của nghi phạm đâm chết vợ không hôn thú trong phòng trọ

Sáng nay (6/4), Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã lập hồ sơ bàn giao nghi can Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tiếp tục điều tra xử lý hành vi “giết người”. Đúng chính là chồng không hôn thú của nạn nhân, chị Đỗ Kim Hồng (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang).

Hơn 180 ngày tìm vợ để…giết

đâm chết vợ, người phụ nữ từng “đầu ấp tay gối” với mình. Nghi canTạ Văn Đúng với gương mặt điên dại kể lại quá trình gây ra tội ác của mình. Ngồi ủ rủ như kẻ không hồn ở cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM, nghi can Đúng với gương mặt lầm lì kèm theo kiểu cười điên dại, y đã kể lại hành vi, người phụ nữ từng “đầu ấp tay gối” với mình.

Năm 2012, Đúng và chị Hồng, cô thôn nữ cùng quê tỉnh Tiền Giang đến với nhau bằng một đám cưới đơn giản dù không đăng ký kết hôn.

Cuộc sống gia đình êm đềm khi hàng ngày, Đúng đi lái xe tải, vợ làm nhân viên cho một công ty ở chợ đầu mối Thủ Đức và tối về đôi vợ chồng trẻ quấn quýt nhau không rời.

“Tôi khẳng định suốt 5 năm trời chung sống, dù chưa có con nhưng gia đình rất hạnh phúc và tôi chưa bao giờ đánh, mắng vợ. Thế mà đến giai đoạn tháng 4/2017, tôi đọc được tin nhắn của vợ với người thanh niên lạ nào đó khiến bản thân nảy sinh ghen tuông. Từ đó 2 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Khoảng nửa năm sau, thì Hồng bỏ đi khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc mà tôi không rõ cô ấy đi đâu, sinh sống ra sao?”, nghi can Đúng kể lại trong nước mắt.

Theo lời kể của Đúng, từ thời điểm đó anh ta mượn rượu bia giải sầu, không thiết tha làm ăn gì nữa.

“Cũng từ tháng 9 năm ngoái, tôi nảy sinh ý định giết vợ rồi tự xử mình. Vợ mà chết thì tôi cũng không thiết tha sống…”, Đúng kể lại kèm theo nụ cười bất thường.

Suốt hơn nửa năm trời, Đúng đi khắp nơi để tìm Hồng với mưu đồ sát hại người phụ nữ này rồi tự sát. Mới gần đây, Đúng thông qua nhiều đầu mối, rà soát khắp nơi thì hay tin được là vợ đang thuê phòng trọ ở hẻm số 28, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Lập tức, gã đàn ông đã tiếp cận chờ thời cơ gây án.

Sa lưới sau vài giờ gây thảm án

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Giữa trưa ngày 5/4, người dân sống ở hẻm số 28, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức nghe nhiều tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ căn nhà trọ trong con hẻm nói trên. Lúc này, một số người thấy gã đàn ông (sau đó được xác định là nghi can Đúng) hớt hãi bỏ chạy ra đường Hoàng Diệu 2. Khi mọi người tiếp cận căn nhà trọ thì phát hiện chị Hồng gục chết trên vũng máu.

Ngay khi xảy ra vụ án mạng, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức đã có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận dấu vết và xác định nghi can là Đúng nên nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt, không để đối tượng có thời gian tẩu thoát. Đến chập tối cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Đúng tại quận 9, TP HCM.

Tại CQĐT, Đúng khai nhận, khi biết rõ vợ đang thuê phòng trọ tại tầng trệt của 1 dãy nói trên thì 2 ngày trước khi gây án, Đúng cũng âm thầm tìm đến đây thuê trọ. Suốt 2 ngày qua, Đúng ở trong tư thế rình mò, bí mật quan sát, ngó nghiêng mọi hoạt động của người vợ mà chị này không hề hay biết.

Sáng 5/4, phát hiện có người thanh niên vào phòng trọ của vợ, Đúng đã “thêm động lực” và quyết định ra tay. Đúng chuẩn bị mọi hung khí gây án ngay từ trước, trong đó có mang sẵn 1 balô có dao bên trong và ra ngoài mua 6 lon bia uống để lấy dũng khí. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, khi người thanh niên vừa rời khỏi phòng trọ người vợ, Đúng mang theo ba lô chứa hung khí từ phòng của mình đẩy cửa phòng trọ của chị Hồng bước vào, vung dao đâm liên tục vào người chị Hồng.

Lúc Đúng gây án, chị Hồng có cắn vào tay và kêu cứu nhưng sau đó gục, tử vong tại chỗ. Một số người hàng xóm nghe kêu la, chạy sang thì Đúng vung dao, yêu cầu quay trở lại phòng của họ nên những người này không dám phản ứng.

Sau khi gây án, Đúng bỏ chạy bộ ra khỏi khu trọ thoát thân. Cách hiện trường 200m, Đúng vào nhà dân, trình bày là vừa bị đụng xe, bị người đi đường đánh nên nhờ trợ giúp, xin vải dấu vết máu và thay áo.

Đúng đón xe ôm tìm về nhà anh ruột ở quận 9 và hẹn người anh trai ra quán cà phê gặp, với mục đích nói chuyện lần cuối để bỏ về quê, tự sát ở quê nhà.