Phát hiện kinh hoàng nơi ẩn náu của kẻ trốn nã 14 năm

Theo công an huyện Tương Dương (Nghệ An), đơn vị này vừa bắt giữ thành một công một kẻ trốn nã đặc biệt nguy hiểm – Học Văn Đức (SN 1964, trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương).

Đối tượng Hồ Văn Đức.

Cơ quan công an cho hay, năm 2004, sau khi đường dây mua bán ma túy bị bại lộ, Học Văn Đức đã lên xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) để trốn truy nã. Tại đây, Đức đã dựng lán trại tại khu vực Bản Xói, trang bị nhiều loại vũ khí nóng và nuôi cả một bầy tró để cảnh giới khi có người lạ.

Suốt nhiều năm, cơ quan công an huyện Tương Dương tổ chức vây bắt nhưng không thành công, mãi tới 23h đêm ngày 14/4, các chiến sĩ công an mới vây ráp và bắt giữ được Đức.

Khám xét lán trại của kẻ trốn truy nã nguy hiểm , cơ quan công an thu được trong lán một khẩu súng Kbin, 2 viên đạn Kbin (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế.

Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Phòng PC47 Công an Nghệ An điều tra xử lý theo thẩm quyền.