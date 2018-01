“Quan tham” Trung Quốc trốn nã sang Việt Nam, bị bắt tại Hải Dương

Thông tin tới báo chí vụ bắt "quan tham" Trung Quốc tại Việt Nam, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiều ngày 29/1, Công an thị xã Chí Linh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc khi tên này xuất hiện tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.



Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đối tượng bị bắt là Huang Jian Rong (sinh ngày 20/5/1968, tại Ngũ Long Cương, quận Chương Cống, TP Cán Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc).

Đối tượng Huang Jian Rong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 18/4/2017, "quan tham" Huang Jian Rong đã bị Công an quận Nam Khang (TP Cán Châu , tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) ra lệnh bắt giữ hình sự về hành vi lợi dung ảnh hưởng và mối quan hệ đặc biệt của cán bộ nhà nước, chiếm đoạt lợi ích bất hợp pháp của các doanh nghiệp, thu lợi trái phép từ người khác số tiền 700 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Khi đó, đối tượng Huang Jian Rong đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an quận Nam Khang, TP Cán Châu tiếp tục ra lệnh truy nã đối với đối tượng này.