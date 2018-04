Hé lộ người sáng chế công thức thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca

Thuốc chữa ung thư từ than tre Vinaca lưu hành trên thị trường nhưng không được cơ quan y tế nào kiểm định chất lượng. Trả lời cơ quan chức năng, Chúc cho biết việc sản xuất thuốc theo sự chỉ đạo, sắp xếp của chồng là ông Nguyễn Xuân Thu.

Đầu năm 2018, khi ập vào “xưởng” sản xuất của Đào Thị Chúc (25 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng), công an đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc của công ty Vinaca.



Trong đó, 5 loại sản phẩm đang được sản xuất tại cơ sở này gồm 154 hộp thuốc chữa ung thư tư từ than tre Vinaca CO3.2; 633 chai Vinaca Vi5 tẩy mùi hôi (loại 300 đến 900 ml); 100 lọ Vinaca baby Vi6... Tất cả sản phẩm, nguyên liệu đầu vào đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trả lời cơ quan chức năng, Chúc cho biết việc sản xuất thuốc theo sự chỉ đạo, sắp xếp của chồng là ông Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi), Giám đốc công ty Vinaca (trụ sở tại số 17/40 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tuy nhiên, cảnh sát xác minh, công ty Vinaca không phát hành hóa đơn và chưa từng kê khai thuế.

Bà Chúc làm việc với công an thời điểm cảnh sát ập vào bắt quả tang cơ sở này đang hoàn thiện sản xuất thuốc Vinaca ung thư CO3.2. Ảnh: Tùng Chi.

Cũng theo sự thừa nhận của bà Chúc, nguyên liệu chủ yếu để sản xuất các sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2, Vinaca baby Vi6… là bột than tre nứa. Nguồn này, Chúc nhập từ Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, Giám đốc công ty Hồng An Phong, địa chỉ ở thôn Hồng Lâu, xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng).

Giám đốc Tuấn cũng là người cho công ty Vinaca “mượn” giấy tờ pháp nhân. Công ty Hồng An Phong còn trực tiếp làm các thủ tục pháp lý tại Sở y tế Hải Phòng để xin lưu hành các sản phẩm của Vinaca trên thị trường.

Tự nghiên cứu chế tạo thuốc chữa ung thư

Đào Thị Chúc khai nhận tại cơ quan công an, ông Thu, chồng bà, có học về ngành y. Toàn bộ công thức làm thuốc chữa ung thư Vinaca là do Thu tự nghiên cứu, sáng chế. Với vợ chồng Thu Chúc, đây được coi là "công nghệ bí mật" mà cặp đôi thường tung hô trong các dịp thu hút khách hàng tin dùng sản phẩm của Vinaca.

Cận cảnh những viên thuốc được kiểm đếm tại xưởng của công ty Vinaca. Ảnh: Tùng Chi.

Chúc cho biết trung bình mỗi tháng nhận từ Tuấn 10 bao tro, mỗi bao 30 kg. Hai năm 2016-2017, chỉ tính riêng tiền công Chúc trả cho Tuấn trong việc làm bột than tre là 200 triệu đồng.

“Các thành phần trong viên nang có những gì, tôi đều không biết. Tôi chỉ biết viên nang đó dùng để hỗ trợ điều trị ung thư và một số bệnh khác. Người không bệnh uống vào cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe”, Chúc khai.

Sở Y tế Hải Phòng không phân định rõ mỹ phẩm hay thuốc trong cấp phép

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, thừa nhận cơ quan này đã tiếp nhận công bố sản phẩm của Công ty Hồng An Phong. Sau một năm, Sở Y tế Hải Phòng chưa một lần thực hiện công tác hậu kiểm tại nơi đăng ký kinh doanh này.

Các sản phẩm của Vinaca có mặt trên thị trường bởi có sự cho phép công bố của Sở Y tế Hải Phòng. Ảnh: Tùng Chi.

Ông Sơn thông tin ngay khi Công ty Hồng An Phong đưa hồ sơ để xin công bố sản phẩm, đã xuất hiện cụm từ “ Vinaca ung thư CO3.2 ” trong mục tên gọi sản phẩm. Sở đã yêu cầu phía công ty đổi tên, vì nhận thấy cụm từ ung thư là “nhạy cảm”.

“Nhưng họ đưa luật ra và nói rằng tất cả những câu từ đó không vi phạm theo thông tư của Bộ Y tế ban hành. Họ sử dụng mỹ phẩm trong trường hợp làm sạch cơ thể và các vấn đề liên quan”, ông Sơn nói.

Thực tế, sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2 đã lưu hành trên thị trường mà không chịu sự kiểm soát của bất cứ cơ quan chuyên môn y tế nào. Rất nhiều người dân đã bị lầm tưởng, tin dùng sản phẩm này trong chữa trị ung thư.