Người đàn ông 24 năm trốn truy nã trong vỏ bọc hoàn hảo

Gần 24 năm, Nguyễn Văn Chính thay đổi tên tuổi, hình dáng, sống trong vỏ bọc hoàn hảo nên không ai nghĩ Chính bị truy nã, cho đến khi công an đến nhà.

“Nhiều tội phạm trốn truy nã thường chọn Tây Nguyên là chốn náu thân. Có những người che giấu thân phận bị can của mình hàng chục năm trong những vỏ bọc không ai ngờ tới. Anh em trong đội suýt bị đánh lừa…”. Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương, Đội phó Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Đắk Lắk), tâm sự về vụ truy bắt Nguyễn Văn Chính, bị can trốn Trại giam Quyết Tiến ở Tuyên Quang gần 24 năm trước.

Theo hồ sơ, năm 1993, khi đang thụ án tám năm tù về tội trộm cắp tài sản, Chính (sinh năm 1962, quê xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cùng một người khác cắt lưới B40 trốn thoát.

Nguyễn Văn Chính bị các trinh sát PC52 Đắk Lắk áp giải về trụ sở công an. Ảnh: D.DŨNG Thoát khỏi trại giam, Chính để vợ và con trai ở quê, đón xe đò đi thẳng lên Đắk Lắk gia nhập vào nhóm người hái cà phê thuê cho các chủ rẫy. Hết mùa, Chính chuyển sang làm phụ hồ, khoan giếng và cắt đứt liên lạc với người thân ở quê.



Trong những ngày lẩn trốn, Chính quen và cưới vợ mới, có con với người này rồi về sống chung tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, Chính sống hòa thuận với mọi người nên được bầu làm liên gia trưởng của nhiều hộ dân.

Qua xác minh từ người thân ở quê, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Chính đang sinh sống trên đường Phan Huy Chú (thuộc phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) và hành nghề khoan giếng. Thông tin này được gửi cho PC52 Đắk Lắk nhờ truy bắt. “Từ năm 2011, chúng tôi cử người đến phường Khánh Xuân nhưng không có ai làm nghề khoan giếng như mô tả, mở rộng địa bàn cũng không có kết quả” - Thiếu tá Dương nói.

“Nhiều lần truy tìm nhưng không có manh mối nào, chúng tôi từng nghĩ đến chuyện người này không có trên địa bàn như thông tin tỉnh bạn cung cấp. Nhiều lúc chúng tôi có nghi ngờ Chính là kẻ đang bị truy nã nhưng không dám chắc nên âm thầm rút quân” - Thiếu tá Dương kể.

Theo ông Dương, người tình nghi không thể nằm trong lệnh truy nã vì ông này đang làm liên gia trưởng liên gia 10, có tên trong CMND là Nguyễn Văn Chiến, năm sinh cũng khác, quê cũng không phải ở Tuyên Quang mà là ở Thái Bình nên công an phân vân. Chính sinh sống hòa thuận, gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa nên công an càng cho là mình xác định sai người. “Sau đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi mới dám xác định kẻ bị truy nã đang trong vỏ bọc hoàn hảo nên quyết định ập vào bắt giữ” - ông Dương kể.

“Khi chúng tôi ập vào nhà, Chính bình tĩnh cho là chúng tôi nhầm người và khi Chính định bỏ chạy, tôi cùng anh em đã quật ngã” - ông Dương kể.

Tại trụ sở công an, Chính khai nhận sau khi trốn truy nã vào Đắk Lắk, Chính chung sống với một phụ nữ quê Thái Bình. Từ cuộc hôn nhân này, Chính làm giấy CMND, đổi tên, quê quán… Năm 1995, khi người vợ này qua đời, Chính gửi cả hai con về quê. Từ manh mối này mà thân phận của Chính bị lộ.

Công an đã di lý Chính về Tuyên Quang để xử lý.

