Hòa Bình: 19 ô tô đâm nhau liên hoàn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Khoảng 15h30 ngày 15/4, trên quốc lộ 6A đoạn chạy qua địa phận xã Tân Sơn (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi 19 ô tô đâm nhau liên hoàn trong sương mù.



Thời điểm trên, 7 chiếc xe ô tô đang di chuyển đến đoạn đường địa bàn thị xã Tân Sơn thì va chạm vào nhau. Chỉ ít phút sau đó, 12 chiếc ô tô khác cũng đâm nhau liên hoàn, cách vị trí 7 xe ban đầu khoảng 100m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Dũng.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường vụ ô tô đâm nhau liên hoàn để xử lý. Tuy nhiên do ảnh hưởng vụ tai nạn nên tuyến đường quốc lộ 6A bị ùn tắc nghiêm trọng. Đến 17h cùng ngày hai chiếc xe gặp nạn bắt đầu được đưa ra khỏi hiện trường.

Ô tô đâm liên tiếp nhau. Ảnh: Phạm Dũng. Đoạn đường xảy ra tai nạn mù mịt trong sương. Ảnh: Phạm Dũng.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an xã Tân Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do ảnh hưởng của sương mù do trời mưa, đường trơn nên các xe lưu thông không kiểm soát được tốc độ. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được làm rõ.