Nam thanh niên tử vong dưới sông, nghi bị truy sát ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Công an huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc một nam thanh niên tử vong dưới sông, nghi bị truy sát.

Thông tin ban đầu về vụ việc nam thanh niên tử vong dưới sông nghi bị truy sát, vào khoảng hơn 11h ngày 6/4, tại sông Chanh Dương (khu vực cầu Mới, thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), người dân địa phương phát hiện anh Lã Viết Trường (34 tuổi, thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) chới với dưới dòng nước. Một số người dân đã nhảy xuống cứu nạn nhân nhưng do nước sông chảy mạnh nên không vớt được.

Sau khi nhận tin báo, gia đình anh Trường đã thuê thợ lặn tìm thi thể anh Trường. Đến 16h40 ngày 6/4, thợ lặn vớt được xác nạn nhân Lã Viết Trường, cách hiện trường vụ việc chừng 40m.

Nơi xảy ra sự việc. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã thuê thợ lặn tìm thi thể.

Lãnh đạo UBND xã Vinh Quang xác nhận thông tin vụ việc trên. Theo vị lãnh đạo này, trước khi xảy ra việc anh Trường chết dưới sông, vào khoảng hơn 11h ngày 6/4, anh Lã Viết Trường có hẹn Bùi Xuân Đ. (SN 1975), trú tại thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) để nói chuyện tại khu vực ngã 3 Cúc Phố, trên QL 37 thuộc địa phận xã Vinh Quang. Sau đó hai bên xảy ra xích mích, Đ. bất ngờ truy sát anh Trường. Chạy đến khu vực cầu Mới, xã Vinh Quang, anh Trường bị Đ. truy sát nên nhảy xuống sông thoát thân, nhưng sức cùng, lực kiệt nên chơi vơi giữa dòng nước. Thấy vậy, Đ. mới dừng lại và bỏ trốn.

Đông đảo người dân theo dõi vụ việc trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng trăm người dân đã tụ tập theo dõi khiến tuyến đường 17 qua đây bị ùn tắc. Lãnh đạo xã Vinh Quang cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, công an xã Vĩnh Quang đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên, đối tượng Đ. đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó để điều tra làm rõ vụ việc.