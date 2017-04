Cảnh kinh hãi rau sống tưới nước thải đen thối ở Hà Nội

Những người dân ở xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, nước kênh ô nhiễm chảy qua địa bàn xã này diễn ra đã hàng chục năm do ảnh hưởng bởi nước thải từ khu công nghiệp Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội (cách đó khoảng 1km) xả ra môi trường không được xử lý. Theo một số người dân ở xã Vân Canh, nguồn nước tưới tiêu hoa màu của họ chủ yếu dựa vào con kênh nước đang bị ô nhiễm. Đáng nói, người dân từng nhiều lần làm đơn phản ánh lên chính quyền các cấp nhưng hơn chục năm nay, tình trạng kênh ô nhiễm nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Nước kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối được người dân tưới trực tiếp lên các loại rau rồi đem rau cung cấp cho các chợ thực phẩm ở Hà Nội. "Hơn chục năm nay, nước kênh vẫn đen ngòm, nắng lên thì bốc mùi hôi thối. Nếu chúng tôi không sử dụng nước này để tưới cũng chẳng biết lấy nguồn nước ở đâu khác. Tôi thấy nước bị ô nhiễm nhưng chảy từ trên các nhà máy công nghiệp Di Trạch xuống đến Vân Canh chắc cũng bớt ô nhiễm hơn, nhưng tưới lên rau cũng không biết có bị làm sao không?", một người dân trồng rau ở Vân Canh chia sẻ. Ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức chiều 4/4, đoạn kênh chảy giữa khu công nghiệp Di Trạch và một nhà máy chế biến thực phẩm đã trở thành "kênh chết". Không chỉ bốc mùi hôi thối do nước thải đen ngòm lẫn với màu tím ngắt mà xung quanh bờ kênh còn xuất hiện những rác thải bẩn thỉu. Trên bề mặt nước ở một số đoạn của con kênh đang bị ô nhiễm mà người dân sử dụng nước để tưới hoa màu còn xuất hiện nhiều váng bẩn, thu hút ruồi, muỗi bâu kín. Người dân cho biết, nước thải ra từ khu công nghiệp Di Trạch và một nhà máy chế biến thực phẩm gần đó thải ra kênh chưa được xử lý. Nước "kênh chết" sau đó sẽ được phân bố đến từng mương nước nhỏ để người dân dưới Vân Canh tưới hoa màu. Hàng ngày, kênh nước hôi thối nồng nặc, chỉ cần đi qua cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Thế nhưng, hơn chục năm nay, người dân ở Vân Canh vẫn phải sử dụng nước kênh ô nhiễm để tưới hoa màu bởi không có nguồn nước nào thay thế. Nước thải bẩn được tưới trực tiếp lên những luống rau. Những luống hành, luống rau tưới bằng nước kênh đen ngòm, sau đó được đem bán ở các chợ thực phẩm Hà Nội. Các loại rau sống được dùng ăn tươi sống cùng được tưới bằng thứ nước thải hôi thối. Các loại rau trồng không được đảm bảo an toàn vệ sinh từ công đoạn chăm sóc vẫn sẽ trở thành thực phẩm cho người dân sử dụng. Bên cạnh các loại ăn rau sống, thì rau muống và nhiều loại rau khác cũng được "uống nước kênh chết" ở xã Vân Canh.

