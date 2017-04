Ảnh: Trạm cân xe tự động 25 tỷ làm xong bỏ hoang ở Sài Gòn

Trạm kiểm tra tải trọng được UBND TP.HCM giao cho Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO lắp trên 10 làn xe tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A (quận Bình Tân). Theo thiết kế, mỗi trạm kiểm tra tải trọng xe tự động sẽ có 2 hệ thống thiết bị gồm hệ thống cân tự động sơ cấp và trạm cân thứ cấp. Theo IDICO, đơn vị này đã hoàn thành lắp đặt 6 làn cân xe tự động cho hai chiều từ tháng 10/2016. Tuy nhiên, trạm cân xe tự động này hiện vẫn chưa có cơ quan nào tiếp nhận. Thiết bị cân xe tự động tại trạm thu phí An Sương - An Lạc được thiết kế dưới mặt đường có hệ thống điện tử cảm biến cân xe, camera ghi nhận biển số xe kết nối cabin, thiết bị kiểm tra cân lần thứ 2. Bộ phận hai cabin ghi nhận dữ liệu được đặt giữa dải phân cách hai chiều, gắn các thiết bị kết nối và điều hòa cho nhân viên túc trực. Sau gần nửa năm hoàn thành, hai cabin này hiện trở thành kho chứa bàn ghế làm việc, biển báo... Dự án xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động này có tổng mức đầu tư gần 24,6 tỷ đồng. Đơn vị lắp đặt lo ngại các thiết bị điện tử lâu ngày không được vận hành và có nguy cơ xuống cấp. Hệ thống chưa được hoạt động, cabin điều hành luôn trong tình trạng đóng cửa. Theo IDICO, sau khi hoàn thành đến nay, đơn vị này đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan liên quan cần có kế hoạch bố trí nhân sự để quản lý, vận hành và xử phạt xe chở quá tải. Hai bảng điện tử trạm cân thứ cấp cách cabin vài mét, nằm giữa dải phân cách không hoạt động. Trạm cân xe hiện đại được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn "đắp chiếu" trên tuyến quốc lộ có mật độ xe tải trọng lớn lưu thông nhiều nhất ở TP.HCM.

Trạm kiểm tra tải trọng được UBND TP.HCM giao cho Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO lắp trên 10 làn xe tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A (quận Bình Tân). Theo thiết kế, mỗi trạm kiểm tra tải trọng xe tự động sẽ có 2 hệ thống thiết bị gồm hệ thống cân tự động sơ cấp và trạm cân thứ cấp. Theo IDICO, đơn vị này đã hoàn thành lắp đặt 6 làn cân xe tự động cho hai chiều từ tháng 10/2016. Tuy nhiên, trạm cân xe tự động này hiện vẫn chưa có cơ quan nào tiếp nhận. Thiết bị cân xe tự động tại trạm thu phí An Sương - An Lạc được thiết kế dưới mặt đường có hệ thống điện tử cảm biến cân xe, camera ghi nhận biển số xe kết nối cabin, thiết bị kiểm tra cân lần thứ 2. Bộ phận hai cabin ghi nhận dữ liệu được đặt giữa dải phân cách hai chiều, gắn các thiết bị kết nối và điều hòa cho nhân viên túc trực. Sau gần nửa năm hoàn thành, hai cabin này hiện trở thành kho chứa bàn ghế làm việc, biển báo... Dự án xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động này có tổng mức đầu tư gần 24,6 tỷ đồng. Đơn vị lắp đặt lo ngại các thiết bị điện tử lâu ngày không được vận hành và có nguy cơ xuống cấp. Hệ thống chưa được hoạt động, cabin điều hành luôn trong tình trạng đóng cửa. Theo IDICO, sau khi hoàn thành đến nay, đơn vị này đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan liên quan cần có kế hoạch bố trí nhân sự để quản lý, vận hành và xử phạt xe chở quá tải. Hai bảng điện tử trạm cân thứ cấp cách cabin vài mét, nằm giữa dải phân cách không hoạt động. Trạm cân xe hiện đại được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn "đắp chiếu" trên tuyến quốc lộ có mật độ xe tải trọng lớn lưu thông nhiều nhất ở TP.HCM.