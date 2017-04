Màn múa đao đánh võ tuyệt đỉnh của những nữ cảnh sát

Sáng 4/4, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao CAND (Hà Nội) diễn ra Hội thi bắn súng võ thuật thanh niên công an khu vực phía Bắc 2017. Hội thi bắn súng, võ thuật thanh niên công an năm năm nay được tổ chức ở phía Nam và phía Bắc với sự góp mặt của gần 2.000 đoàn viên thanh niên đến từ 41 đơn vị, địa phương. Biểu diễn côn nhị khúc của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội mở màn cho lễ khai mạc. Hội thi khu vực phía Bắc có dự góp mặt của gần 800 vận động viên đến từ 23 đơn vị, địa phương. Các thí sinh dự thi là đoàn viên thanh niên đến từ Tổng cục, Bộ tư lệnh các đơn vị trực thuộc Bộ, các trường CAND khu vực phía Bắc và Công an, Cảnh sát PCCC một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một bóng hồng cảnh sát trong màn biểu diễn Karatedo khai mạc. Hội thi lần này, các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung bắn súng quân dụng, 44 động tác võ tổng hợp CAND, võ Taekwondo, Karatedo... Các tình huống chiến thuật đối kháng liên hoàn được kết hợp giữa các động tác cơ bản của võ thuật CAND với tinh hoa của các môn phái võ đang thịnh hành tại Việt Nam nhằm giải quyết những tình huống thực tế xảy ra trong công tác và chiến đấu của lực lượng công an. Thiếu uý Dương Thu Giang (Tổng cục an ninh) là một trong những gương mặt khả ái của hội thi năm nay. Giang đang tham gia phần thi đối kháng đa luyện. Một màn biểu diễn song đao đánh thương của hai nữ sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân T51. Trong tổng số 800 vận động viên, có tới một nửa quân số là nữ. Họ tham gia đầy đủ các nội dung thi tương đương với nam. Nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động K20 mạnh mẽ và khéo léo với màn thi với côn tre. Những đòn đánh mạnh mẽ và dứt khoát không thua kém đấng mày râu của các cô gái. Phần thi đối kháng đa luyện tay không của một nữ thiếu uý cảnh sát trường T38. Màn cắt kéo trên không hạ gục đối thủ của một nữ chiến sĩ an ninh. Hội thi là một trong các hoạt động trọng tâm, thiết thực của tuổi trẻ CAND chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Nội dung của Hội thi là những hoạt động bổ ích được thiết kế phù hợp nhằm thể hiện phong trào rèn luyện thể chất, tập luyện võ thuật của tuổi trẻ CAND và sự đa dạng của các loại hình, môn phái võ đang được phổ biến, tập luyện trong các đơn vị, địa phương.

