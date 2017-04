Ảnh: Bồn hoa lấn vỉa hè của khách sạn 5 sao Majestic bị đập bỏ

Trưa 4/4, đoàn liên ngành quận 1 dưới sự chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải. Phó chủ tịch UBND quận 1, đi kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khách sạn 5 sao Majestic có bồn hoa dài gần 30 m, rộng 3m lấn chiếm vỉa hè đã lập biên bản xử lý. Khách sạn 5 sao này được xây dựng từ năm 1925 theo kiến trúc Pháp. Người bỏ tiền xây dựng là một thương gia Việt gốc Hoa Hui Bon Hoa (hay còn gọi là Chú Hỏa, người được xếp vào hàng giàu có bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ). Nơi đây từng vinh dự đón tiếp nguyên thủ quốc gia nhiều nước, cũng như các nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Các chậu cây cảnh của khách sạn 5 sao này cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản cưỡng chế, cẩu về trụ sở. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), đoàn liên ngành quận 1 phát hiện bồn hoa, bảng hiệu cao 2 m, ngang khoảng 4 m của cơ quan này nhô ra ngoài đã lập biên bản, tháo dỡ. Đến đường Tôn Đức Thắng, một xe biển số xanh 80B đậu lấn chiếm vỉa hè trên đường bị lực lượng chức năng cẩu về trụ sở. Đoàn liên ngành quận 1 phát hiện một chiếc xe biển số ngoại giao dừng trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé) đã tiến hành kiểm tra. Ông Hải sau khi nhìn biển số đã phát hiện chiếc xe có khả năng làm giả dấu miễn trừ. "Thường xe có dấu miễn trừ được kẻ bằng vạch sơn đỏ, ôtô này lại được ai đó dùng giấy dán vào", ông Hải nghi vấn. Sau đó, tài xế của xe này xuất hiện xé miếng dán màu đỏ đi khiến ông Hải vô cùng bức xúc, bắt buộc người này dán tờ giấy về lại vị trí cũ để lực lượng chức năng làm biên bản. Người phụ nữ trong hình xưng danh là trợ lý của Tổng Lãnh sự quán Hungary cũng xuất hiện sau đó khoảng 15 phút, tự ý gỡ miếng dán. Ông Hải phát hiện bắt người này cùng ký vào biên bản do Công an phường Bến Nghé lập. Một đại diện Sở Ngoại vụ có mặt, làm việc với đoàn kiểm tra và yêu cầu được bảo lãnh chiếc xe, sau đó sẽ làm việc với Tổng Lãnh sự để xác minh làm rõ về việc biển số bị dán giấy giả mạo. “Sở Ngoại vụ xác định xe này của người đứng đầu Tổng Lãnh sự Hungary nên người ta đề nghị không cẩu, nộp phạt 700.000 đồng”, ông Hải giải thích về lý do không cẩu xe. Đến khách sạn 5 sao Renaissance Riverside gần vòng xoay tượng đài Trần Hưng Đạo, phát hiện cột cờ lấn chiếm vỉa hè, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng tháo dỡ. Vị Phó chủ tịch quận 1 cũng yêu cầu phường Bến Nghé kiểm tra bậc tam cấp của khách sạn này và báo cáo cho quận vào chiều nay. Cách khách sạn Renaissance Riverside khoảng 100 m, bậc tam cấp của một tiệm spa nằm trong khuôn viên khách sạn Riverside chiếm vỉa hè của người đi bộ cũng bị lực lượng chức năng phá dỡ. Đoàn liên ngành cũng đo đạc, tháo dỡ bảng hiệu của tiệm spa này .

Trưa 4/4, đoàn liên ngành quận 1 dưới sự chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải. Phó chủ tịch UBND quận 1, đi kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khách sạn 5 sao Majestic có bồn hoa dài gần 30 m, rộng 3m lấn chiếm vỉa hè đã lập biên bản xử lý. Khách sạn 5 sao này được xây dựng từ năm 1925 theo kiến trúc Pháp. Người bỏ tiền xây dựng là một thương gia Việt gốc Hoa Hui Bon Hoa (hay còn gọi là Chú Hỏa, người được xếp vào hàng giàu có bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ). Nơi đây từng vinh dự đón tiếp nguyên thủ quốc gia nhiều nước, cũng như các nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Các chậu cây cảnh của khách sạn 5 sao này cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản cưỡng chế, cẩu về trụ sở. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), đoàn liên ngành quận 1 phát hiện bồn hoa, bảng hiệu cao 2 m, ngang khoảng 4 m của cơ quan này nhô ra ngoài đã lập biên bản, tháo dỡ. Đến đường Tôn Đức Thắng, một xe biển số xanh 80B đậu lấn chiếm vỉa hè trên đường bị lực lượng chức năng cẩu về trụ sở. Đoàn liên ngành quận 1 phát hiện một chiếc xe biển số ngoại giao dừng trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé) đã tiến hành kiểm tra. Ông Hải sau khi nhìn biển số đã phát hiện chiếc xe có khả năng làm giả dấu miễn trừ. "Thường xe có dấu miễn trừ được kẻ bằng vạch sơn đỏ, ôtô này lại được ai đó dùng giấy dán vào", ông Hải nghi vấn. Sau đó, tài xế của xe này xuất hiện xé miếng dán màu đỏ đi khiến ông Hải vô cùng bức xúc, bắt buộc người này dán tờ giấy về lại vị trí cũ để lực lượng chức năng làm biên bản. Người phụ nữ trong hình xưng danh là trợ lý của Tổng Lãnh sự quán Hungary cũng xuất hiện sau đó khoảng 15 phút, tự ý gỡ miếng dán. Ông Hải phát hiện bắt người này cùng ký vào biên bản do Công an phường Bến Nghé lập. Một đại diện Sở Ngoại vụ có mặt, làm việc với đoàn kiểm tra và yêu cầu được bảo lãnh chiếc xe, sau đó sẽ làm việc với Tổng Lãnh sự để xác minh làm rõ về việc biển số bị dán giấy giả mạo. “Sở Ngoại vụ xác định xe này của người đứng đầu Tổng Lãnh sự Hungary nên người ta đề nghị không cẩu, nộp phạt 700.000 đồng”, ông Hải giải thích về lý do không cẩu xe. Đến khách sạn 5 sao Renaissance Riverside gần vòng xoay tượng đài Trần Hưng Đạo, phát hiện cột cờ lấn chiếm vỉa hè, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng tháo dỡ. Vị Phó chủ tịch quận 1 cũng yêu cầu phường Bến Nghé kiểm tra bậc tam cấp của khách sạn này và báo cáo cho quận vào chiều nay. Cách khách sạn Renaissance Riverside khoảng 100 m, bậc tam cấp của một tiệm spa nằm trong khuôn viên khách sạn Riverside chiếm vỉa hè của người đi bộ cũng bị lực lượng chức năng phá dỡ. Đoàn liên ngành cũng đo đạc, tháo dỡ bảng hiệu của tiệm spa này .