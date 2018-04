Khởi tố vụ án nguyên đại tá công an đánh anh ruột thương nặng

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án nguyên đại tá công an đánh anh ruột khiến người này thương tích nặng 13% và một thời gian sau đó thì tử vong.

Chiều 18/4, thông tin tới PV vụ việc nguyên đại tá công an đánh anh ruột đang gây xôn xao, lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959) và Nguyễn Đức Bình (SN 1994, cùng trú tại Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trình báo, khoảng 14h, ngày 9/3, Công an huyện Vân Đồn nhận được tin báo của ông Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1957) và vợ là bà Cao Thị Hoan (SN 1959, đều trú tại thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) về việc bị 4 người gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959, em trai ông Hồng, nguyên là đại tá công an, công tác tại một cơ quan an ninh thuộc Bộ Công an và mới nghỉ hưu khoảng hơn 1 năm), Nguyễn Đức Bình (SN 1994, cùng trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) và 2 người khác không rõ danh tính dùng búa đinh, chân tay đánh gây thương tích.

Hiện trường vụ đánh người.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Vân Đồn phối hợp với các lực lượng chức năng khác xuống bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân khiến nguyên đại tá công an đánh người.

Ngày 10/3, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình (là hai bố con) đến Công an huyện Vân Đồn xin đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích cho ông Hồng và bà Hoan.

Mời độc giả xem video "Nhìn lại vụ án 4 công an xã ở Hà Nội lạm quyền đánh người tử vong": (Nguồn VTC1)

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với ông Hồng và bà Hoan, tỷ lệ thương tích của ông Hồng là 13%, bà Hoan là 1%.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959) và Nguyễn Đức Bình (SN 1994) về hành vi Cố ý gây thương tích và đã thông báo cho bị hại biết.

Ngày 12/4, ông Nguyễn Mạnh Hồng qua đời tại nhà riêng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn phối hợp với Viện KSND huyện, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm tử thi đối với ông Hồng.