Thủ tướng đề nghị khởi tố vụ đánh bác sĩ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp với Tòa án nhân dân tối cao - Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy trong cuộc làm việc chiều nay (18-4) với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác theo Nghị quyết liên tịch số 15.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhìn nhận tòa án có chuyển biến tích cực. "Phiên tòa giờ khác trước nhiều lắm, như tranh tụng tại tòa không hạn chế thời gian, các loại tòa án theo thông lệ quốc tế, rồi vấn đề công khai, minh bạch, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân giám sát…", Thủ tướng nói. Các cơ quan quốc tế đánh giá rất cao các cải cách trong hệ thống Tòa án Việt Nam.

Về thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao, Thủ tướng cho biết tòa án đã tham gia cùng Chính phủ xử lý giải quyết khiếu nại đông người kéo dài; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật. Công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật của tòa án có nhiều đổi mới, nhất là huy động trí tuệ, tâm huyết của những người đã và đang công tác trong hệ thống tòa án, các nhà khoa học pháp lý.

Thủ tướng cũng thể hiện sự ủng hộ , khẳng định sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ tòa án trong đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất.

Trước đó, hơn 23h đêm 13-4, khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhi hơn 7 tuổi có vết thương chảy máu ở vùng thái dương, được người thân đưa vào.

Trong khi đang trao đổi với bác sĩ C. (tổng cộng thời gian hai bên trao đổi được 5 phút), thì người nhà bệnh nhân bất ngờ đứng lên đánh liên tiếp vào mặt bác sĩ.

Các cán bộ y tế đứng gần đó vào can ngăn, người nhà bệnh nhân liền bỏ các đồ vật trong túi, trong đó có cả ví tiền ra bàn.

Bệnh nhi sau đó được khâu vùng thái dương bị thương và điều trị kịp thời.

Với người nhà đã hành hung bác sĩ, bệnh viện đã gọi Công an phường Điện Biên, Q.Ba Đình vào cuộc và công an đã đưa người hành hung bác sĩ ra Công an phường ngay sau đó.

Đây là vụ hành hung bác sĩ thứ 3 trong nửa đầu tháng 4-2018.