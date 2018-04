Sau tiếng nổ, bàng hoàng phát hiện vợ chồng tử vong cạnh khẩu súng

Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến cặp vợ chồng tử vong cạnh khẩu súng rạng sáng ngày 18/4.

Nạn nhân vụ việc gồm anh Phạm Văn Vạn (42 tuổi) và và vợ là chị Lò Thị Liềm (38 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên nhiều người giật mình nghe thấy tiếng súng nổ tại gia đình anh Vạn. Hàng xóm chạy sang thì bàng hoàng phát hiện cặp vợ chồng đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh minh họa.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Thế Thọ - Chủ tịch UBND xã Mường Chanh cho biết: “Tôi cũng nhận được thông tin có tiếng động giống như tiếng súng nổ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đó tôi đã chỉ đạo công an xã và lực lượng biên phòng đến nhà của hai vợ chồng tử vong . Sau khi đến hiện trường, thấy 2 vợ chồng đã mất nên mọi người đi ra và báo cáo công an huyện và công an tỉnh luôn”.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc trong nhà anh Vạn còn có một con nhỏ đang nằm ngủ. Hai con lớn của cặp vợ chồng này đã lập gia đình và đi làm ăn xa.