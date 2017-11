Chiến sĩ công an trả lại 50 triệu “của rơi nhặt được“

Ngày 2-11, chị Phạm Thị Thu Hà (34 tuổi), tìm gặp được chiến sĩ công an Phạm Xuân Cường người nhặt được túi xách của chị Hà bên trong có hơn 50 triệu đồng và sau đó gửi trả lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Phạm Thị Thu Hà (trú thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) kể lại rằng vào trưa 29-10, chị đi từ Xuyên Mộc đến thành phố Bà Rịa để lấy tiền bán sơn nước của khách hàng.

Toàn bộ số tiền hơn 50 triệu có mệnh giá 500.000 đồng được để trong một bóp lớn cho vào balô.

Sau đó, chị Hà đi xe máy về lại Phước Bửu. Khi đang trên đường Tôn Đức Thắng (phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa),chị dừng xe nghe điện thoại.

Theo thói quen, chị bỏ balô sát xe máy bên lề đường và đi đi lại lại để nghe điện thoại.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chị lên xe về Xuyên Mộc và khi dừng ăn bún ở huyện Đất Đỏ thì mới sực nhớ mình đã quên balô.

Chị Hà tức tốc quay lại nhưng chiếc balô đã không còn bèn đến công an phường Phước Nguyên trình báo.

Trung sĩ Phạm Xuân Cường tại buổi gặp gỡ chị Phạm Thị Thu Hà sáng 2-11. Ảnh: THÀNH TRUNG

Tại đây, chị được trung úy công an Trương Minh Tuấn tiếp nhận và ghi lại thông tin để phát thanh, tìm lại balô, ra về mà không chắc sẽ nhận được tiền, chỉ hy vọng ai đó nhặt được sẽ trả lại giấy tờ.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, trung úy Tuấn gọi điện thoại báo rằng balô của chị đã được người nhặt được mang trả cho công an.

Người trả chính là trung sĩ Phạm Xuân Cường, 21 tuổi, hiện đang công tác tại Đội cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an thành phố Bà Rịa).

Do bận việc nên sáng 30-10, chị Hà mới quay lại Công an phường Phước Nguyên để nhận lại tài sản của mình và đến 2-11, chị mới đến lại công an phường để gặp mặt và cảm ơn chiến sĩ Cường.

Tại đây, chị Hà có ý gửi cho Cường một ít tiền để cảm ơn nhưng Cường dứt khoát từ chối. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung sĩ Phạm Xuân Cường cho biết khi nhặt được balô, thấy số tiền quá lớn, anh mất chừng một vài phút để suy nghĩ nên làm gì.

Ngay sau đó, anh đã gọi cho chỉ huy báo cáo sự việc và đứng chờ chừng 10-15 phút nhưng không thấy ai quay lại tìm, bèn đem về đồn công an.

"Số tiền lớn như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là tiền mồ hôi nước mắt của người ta. Tôi nghĩ, ai trong hoàn cảnh của mình cũng trả lại thôi. Tôi lại là một chiến sĩ công an nên càng phải làm như thế", anh Cường nói.