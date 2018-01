Táo tợn nhóm côn đồ xông vào tận đồn công an truy sát

(Kiến Thức) - Mặc dù nạn nhân chạy vào tận trụ sở phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, thế nhưng nhóm côn đồ vẫn không buông tha mà xông vào đấm đá túi bụi.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM về vụ việc nhóm côn đồ xông vào đồn công đánh người, đơn vị này ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm do Nguyễn Ngọc Đức (SN 1989, ngụ Quận 10) về hành vi "cố ý gây thương tích" cho anh Lê Phước T (SN 1994, ngụ Quận 1)

Các đối tượng côn đồ táo tợn xông thẳng vào đồn công an truy sát. Nguồn ảnh: PLO

Điều tra ban đầu, chị N - bạn gái anh T có vay mượn của Đức 7,5 triệu đồng với lãi suất 15 %/tháng. Đến hạn, chị N không trả mà lánh mặt. Để gây áp lực, Đức cùng đồng bọn nhiều lần ném mắm tôm, chất bẩn vào nhà chị N. Ngoài ra, Đức tuyên bố, gặp chị N ngoài đường sẽ hành hung.

Tối 24/12/2017, nhóm của Đức đang ngồi nhậu ở đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 thì phát hiện chị N cùng anh T nên lập tức đuổi theo.

Bị truy đuổi, anh T và chị N cố chạy tới đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 và vào thẳng trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM (PC45). Thế nhưng, nhóm của Đức không buông tha mà xông vào trụ sở PC45 đánh trọng thương anh T .

Ngay sau đó, các chiến sĩ PC45 đã khống chế bắt giữ được Đức và 3 đối tượng, đưa nạn nhân đi cấp cứu.