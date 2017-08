Ghen tuông giết 2 người vô tội: “Tình địch” nói gì sau thoát chết?

(Kiến Thức) - Người đàn ông được cho là “tình địch” của hung thủ đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên 2 người vô tội đã bị sát hại dã man.

cơn ghen giết chết 2 người vô tội của hung thủ Huỳnh Đại Thắng (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), anh V. (người bán ví dạo) cho biết: “Giữa tôi với vợ cũ của hung thủ chỉ là mối quan hệ bình thường vì hàng ngày tôi thường ghé uống nước. Vậy mà hắn nổi cơn ghen, giết 2 người vô tội…” Nghi can Huỳnh Đại Thắng Vẫn còn bàng hoàng sau khi thoát “lưỡi hái tử thần” vìcủa hung thủ Huỳnh Đại Thắng (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), anh V. (người bán ví dạo) cho biết: “Giữa tôi với vợ cũ của hung thủ chỉ là mối quan hệ bình thường vì hàng ngày tôi thường ghé uống nước. Vậy mà hắn nổi cơn ghen, giết 2 người vô tội…”

Theo kết quả điều tra ban đầu của CQĐT, Huỳnh Đại Thắng trước đây là chồng của chị T.T.M.T (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Tuy nhiên, do mâu thuẫn tình cảm nên cả 2 đã ly hôn từ năm 2011.

Thế nhưng, Thắng vẫn thường ghen tuông khi thấy vợ cũ thân mật với đàn ông khác. Gần đây, do nghi ngờ chị T. có quan hệ tình cảm với người bán ví dạo, thường ghé uống nước và nói chuyện thân mật với nhau nên Thắng bực tức và đem theo người một con dao xếp để “đánh ghen”.

Tối 20/8, sau khi uống bia một mình, Thắng đã đến nơi chị T. bán hàng rong tại trước nhà số 530 đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp tìm tình địch để nói chuyện. Tại đây khi bị Thắng rút dao dọa giết, anh V. hoảng sợ bỏ chạy và thoát thân trong gang tấc.

Chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Tấn An (42 tuổi, ngụ quận 12) và anh Trần Quang Tâm (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) là hai người bán hàng gần đó đã đến can ngăn. Bất ngờ, Thắng rút dao đâm vào vùng bụng anh An 2 nhát khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Thấy vậy, anh Tâm dùng một cây sắt đánh vào Thắng để cứu bạn nhưng cũng bị Thắng đâm ba nhát vào vùng bụng và đùi gây tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, người dân xung quanh lao vào khống chế, bắt giữ Thắng giao cho cơ quan công an. Đồng thời, đưa anh An vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào chiều ngày hôm nay.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết động cơ giết người là do ghen tuông . Tuy nhiên, nạn nhân của Thắng lại không phải là “tình địch” mà là hai người dân vô tội.

Hiện hung thủ đã được di lý về cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tiếp tục xử lý về hành vi “giết người”.