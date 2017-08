Cận cảnh tàu bus đường sông đầu tiên ở Sài Gòn vừa hạ thủy

Sáng nay 21/8, Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư dự án buýt đường sông) đã tổ chức hạ thủy vận hành kỹ thuật tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy (Saigon Waterbus). Đây là tuyến bus đường sông đầu tiên ở TP HCM với tuyến số 1 từ bến Bạch Đằng (quận 1) về bến Linh Đông (quận Thủ Đức) với lộ trình 10,8km, đi qua 9 bến. Giám đốc Sở GTVT TP HCM Bùi Xuân Cường, giám đốc sở Du lịch TP HCM Bùi Tá Hoàng Vũ và lãnh đạo các ban, ngành...đã đến dự buổi lễ hạ thủy. Theo chủ đầu tư, dự án tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn TP HCM nhằm mục tiêu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố... Thu hút, khuyến khích nâng cao thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tạo sự đồng bộ, đa dạng hóa các loại hình giao thông công cộng, góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông, phát triển lĩnh vực vận tải hành khách bằng đường thủy và du lịch đường thủy trên địa bàn TP HCM. Tuyến số 1 (bến Bạch Đằng - bến Linh Đông) có chiều dài 10,8km... Bao gồm các bến: Bến Bạch Đằng, Sài Gòn Pearl (Bình Thạnh), bến Bình An, bến Thảo Điền (quận 2), bến Tầm Vu, bến Thanh Đa (quận Bình Thạnh), bến Bình Triệu, bến Hiệp Bình Chánh và bến Linh Đông (quận Thủ Đức). Ngoài ra, trong tuyến số 1, theo chỉ đạo của UBND TP HCM, chủ đầu tư sẽ bổ sung thêm 3 bến là bến Thủ Thiêm (quận 2), bến Tân Cảng (quận Bình Thạnh) và bến Trường Thọ (quận Thủ Đức). Bên trong tàu bus vừa được hạ thủy sáng 21/8. Khách sử dụng tàu bus được dịp ngắm nhìn quang cảnh TP HCM dọc 2 bên sông Sài Gòn. Tàu bus lưu thông trên sông Sài Gòn với lộ trình từ bến Bạch Đằng đến bến Linh Đông có thời gian dự kiến khoảng 30 phút (kể cả thời gian ghé các bến đón, trả khách). Chủ đầu tư cam kết về kỹ thuật sẽ đảm bảo an toàn, luôn tính toán tương thích với điều kiện thời tiết, khí hậu nắng, nóng, mưa nhiều của miền Nam. Về văn hóa, luôn hướng đến cộng đồng, hướng theo giá trị Sài Gòn 300 năm "trên bến dưới thuyền"; luôn lắng nghe và cầu thị sự góp ý văn hóa, thẩm mỹ...và xem đó là then chốt cho quá trình nhận diện thương hiệu. Chủ đầu tư cũng cam kết môi trường hòa hợp với thiên nhiên, lòng người và luôn ý thức đóng góp vào cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường. Giám đốc sở GTVT TP HCM Bùi Xuân Cường bày tỏ sự hài lòng về loại hình vận tải hành khách công cộng mới mẽ này. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cũng như các đơn vị có liên quan phải phục vụ tốt, làm hài lòng hành khách để giữ được loại hình vận tải hành khách công cộng này.

