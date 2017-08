Bàng hoàng lời khai của nghi phạm giết người, giấu xác vào tủ

Sau 5 ngày bỏ trốn, nghi phạm sát hại bạn nhậu rồi giấu xác trong tủ vì ghen tuông đã bị bắt.

Cuối ngày 21/8, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết: “Bước đầu nghi can vụđã khai nhận động cơ gây án là do ghen tuông”.