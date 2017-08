TPHCM: Bắt nghi can giết người, bỏ xác vào tủ gây chấn động

(Kiến Thức) - Giữa trưa nay (21/8), các trinh sát hình sự Công an TP HCM đã bắt giữ nghi can giết người, bỏ xác vào tủ gây chấn động dư luận ở TP HCM.

Liên quan tới vụ giết người, bỏ xác vào tủ, đầu giờ chiều nay, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn, TP HCM xác nhận: “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP HCM) vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt khẩn cấp nghi can Lê Thanh Phương (tự Phương đen, 30 tuổi) về hành vi giết người”.



Cơ quan Công an thời điểm phong tỏa hiện trường vụ giết người, bỏ xác trong tủ. Đây là nghi can được xác định liên quan đến vụ giết anh Nguyễn Võ Thanh Phương (27 tuổi), sau đó hung thủ quấn nạn nhân bằng dây nhợ rồi bỏ vào tủ gây chấn động dư luận.

“Hiện lực lượng Công an đang tiến hành ghi lời khai nghi can để làm rõ vụ việc”, Công an huyện Hóc Môn, cho biết.

Theo nguồn tin ban đầu, giữa tháng 8/2017, giữa nghi can Phương “đen” và vợ xảy ra mâu thuẫn, sau đó vợ của Phương “đen” ẵm con bỏ đi khỏi nhà ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Đến chiều ngày 16/8, vợ Phương “đen” trở về nhà, không thấy chồng nhưng ngửi mùi hôi thối nồng nặc nên truy hô rồi cùng hàng xóm kiểm tra. Mọi người tá hỏa khi phát hiện thi thể anh Nguyễn Võ Thanh Phương (bạn của vợ chồng Phương "đen") bị buộc chặt, nằm gọn trong tủ , đang phân hủy nặng.

Quá trình điều tra, Công an xác định Phương “đen” là nghi phạm chính, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Sau gần tuần lễ xảy ra vụ án, Công an đã bắt khẩn cấp Phương “đen” vào giữa trưa nay (21/8).

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.