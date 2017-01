Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng ấm bao trùm, mưa nhỏ vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (ngày 7/1), vùng Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.



Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Thời tiết Hà Nội cũng như các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn có nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Thời tiết ấm áp đang bao trùm cả nước. Ảnh minh họa: Zing News.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ trong khoảng 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía nam 23 - 26 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ cao nhất ở Playku, Buôn Ma Thuột không vượt quá 29 độ C, riêng Đà Lạt không vượt quá 26 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Trên biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió cấp 3, cấp 4.

Vùng Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, biển êm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết, hiện nay, không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Tây đang hoạt động yếu.

Tuy nhiên, dự báo, từ đêm 9/1 đến ngày 12/1, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to.