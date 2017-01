Ảnh dân Sài Gòn trắng đêm chạy lụt đầu năm mới 2017

Đến rạng sáng nay (3/1), chính quyền quận 12 (TP HCM) vẫn đang phối hợp với Trung tâm chống ngập TP khẩn trương khắc phục sự cố thuỷ triều dâng cao làm nước tràn bờ đê bao, gây ngập nặng và làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân trên 2 địa bàn phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc. Trước đó, vào khoảng 21h ngày 2/1, nước dâng cao bất thường rồi nhanh chóng tràn vào nhà của hàng trăm hộ dân sống ở 2 phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc. Do nước tràn vào quá nhanh, người dân hoàn toàn bị động, không kịp di dời tài sản nên đã gây hư hại nhiều tài sản. Biển nước mênh mông trên nhiều tuyến đường sau sự cố giữa đêm khuya. Ghi nhận của PV Kiến Thức, tại địa bàn khu phố 1 phường Thạnh Xuân, các tuyến đường bị nước nhấn chìm, có nơi sâu đến 1m. Nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Hàng trăm người dân chạy lụt giữa đêm khuya. Cuộc sống của hàng trăm hộ gia đình bị đảo lộn hoàn toàn, nhiều tài sản chìm sâu trong nước bị hư hỏng nặng. Tại địa bàn phường Thạnh Lộc (đối diện bến xe ngã Tư Ga), hàng trăm hộ dân phải khóc dở vì nước tràn vào nhà gây thiệt hại nặng về tài sản. "Hàng khách đặt gia công trong dịp Tết giờ đã bị hư hỏng hoàn toàn. Tôi không biết giải quyết sao với khách", một hộ kinh doanh gia công may mặc than thở trong nước mắt. Hình ảnh ngập lụt gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở quận 12 đêm 2/1. Nhiều người dân trắng đêm chạy lụt giữa mùa khô ở Sài Gòn. Người dân cố di dời tài sản. Người phụ nữ này chỉ kịp cứu được những tập vở đi học cho con. “Mùa này không phải mùa mưa và từ sáng đến tối nay triều cường cũng lên không quá cao. Thế nhưng tôi không hiểu vì lý do tại sao tối nay nước tràn vào nhanh và nhiều đến thế? Sự cố khiến gia đình tôi phải cật lực cứu hàng nhưng không kịp. Khoảng 10.000m2 vải may mặc bị nước nhấn chìm, hư hại khoảng 300 triệu đồng", một hộ dân chia sẻ. Có mặt tại hiện trường trong đêm, ông Vũ Anh Đức, Chủ tịch phường Thạnh Xuân (quận 12), cho biết: "Sự cố do nắp cống Cán Dù tại khu phố 1 của phường Thạnh Xuân bị tuột khỏi bàn lề lúc triều cường đang lên nên xảy ra sự cố nước tràn bờ bao". “Sự cố gây ngập khu biệt thự Nam Long rộng khoảng 4ha, chủ yếu ngập cơ sở hạ tầng và khu dân cư. Hiện tại, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường phụ giúp và ổn định cuộc sống trong đêm cho người dân. Đồng thời, Trung tâm điều hành chống ngập TP đã khắc phục được sự cố và đang chờ nước rút ra để hàn nắp cống lại", ông Đức thông tin.

