Cảnh hãi hùng dòng sông bị nhuộm đỏ như máu ở Hà Nội

Nhiều người dân sống ở gần khu vực cầu La Khê (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) vô cùng kinh hãi trước hình ảnh nước của nhánh sông Nhuệ chảy qua đây ra sông Đáy bất ngờ bị nhuộm màu đỏ, kèm với mùi hôi thối nồng nặc vô cùng khó chịu. Nước sông màu đỏ bao phủ bề mặt của nhánh sông Nhuệ đoạn gần với trạm bơm Hà Đông - Cần Thơ và kéo dài khoảng 500m. Bên cạnh màu đỏ tươi nhuộm nhánh sông Nhuệ thì mặt nước còn xuất hiện nhiều chỗ nước đen ngòm được xả trực tiếp từ một số ống dẫn xuống sông. Theo người dân sinh sống gần khu vực, tình trạng này kéo dài đã nhiều năm, ô nhiễm đến nay càng trở nên nghiêm trọng hơn. Những ngày nắng mùi hôi thối bốc lên từ chỗ nước màu đỏ, đen hôi thối vô cùng. Theo quan sát của PV Kiến Thức, bên cạnh những chỗ xuất hiện màu nước đỏ tươi, thỉnh thoảng có màu nâu sẫm hoặc màu trắng đều có dòng chảy từ một số đường ống nối từ các cơ sở sản xuất, in ấn bao bì nằm ngay sát chân cầu La Khê. Dấu vết vẫn còn in rõ màu vàng từ một cơ sở sản xuất, in ấn bao bì gần cầu La Khê xả trực tiếp xuống nhánh sông Nhuệ. Theo người dân địa phương, họ đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Mỗi lần người dân di chuyển qua khu vực đều cảm thấy bức xúc, kinh hãi vì màu, mùi thối bốc lên từ dưới sông. Nhánh sông Nhuệ chảy qua Dương Nội ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Nhằm trao đổi và làm rõ hơn các thông tin liên quan, PV Kiến Thức đã liên hệ với Chủ tịch UBND phường Dương Nội (Hà Nội), tuy nhiên chưa gặp được do lãnh đạo phường này cho biết: "Đang bận đi họp".

