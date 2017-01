Ô tô tông gần chục xe máy, nhiều người trọng thương

Đến hơn 19h tối nay (2/1), hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xe du lịch 4 chỗ tông 9 xe máy làm 5 người trọng thương vẫn đang được Công an quận 7, TP HCM tiến hành phong toả để khám nghiệm, xử lý. Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, xe ô tô 4 chỗ (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Kênh Tẻ với tốc độ rất nhanh. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, quận 7), tài xế vẫn không giảm tốc độ và đã húc văng nhiều xe máy đang lưu thông cùng chiều. Xe ô tô chỉ dừng lại khi húc văng dải phân cách và cây xanh ven đường. Cú va chạm liên hoàn khiến ít nhất 5 người bị thương, cùng 9 xe máy bị hư hỏng. Tại hiện trường, các xe máy nằm ngỗn ngang; nhiều mảnh vỡ của xe văng tung tỏe trên đường. Theo một số người dân cho biết, trên xe ô tô có 2 người đàn ông. Khi tai nạn xảy ra, cả 2 nhanh chóng xuống xe và đều trong tình trạng có dấu hiệu say xỉn.



Nhận được tin báo, CSGT Công an quận 7 cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến hơn 19h30 cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong.

