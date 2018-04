Dự báo thời tiết 19/4: Miền Bắc mưa dông trở lại

So với hôm qua, dự báo thời tiết hôm nay 19/4, nền nhiệt trên toàn miền Bắc hôm nay ít biến đổi, cao nhất trong ngày tại Hà Nội vẫn ở mức 28 độ, các khu vực còn lại 24-27 độ C. Về đêm, toàn miền se lạnh 18-21 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.



Tuy nhiên bắt đầu từ đêm qua, một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã bắt đầu chuyển mưa dông. Trong chiều tối và đêm nay, mưa sẽ mở rộng khắp Tây Bắc Bộ, sau đó từ mai sẽ lan sang Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Từ đêm nay, mưa dông quay lại Tây Bắc, ngày mai sẽ mở rộng khắp miền Bắc

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế tăng thêm khoảng 2 độ so với hôm qua, cao nhất ở mức 26-29 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ, sáng sớm có sương mù nhẹ.

Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận thời tiết ổn định, duy trì nắng nhẹ 30-33 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ kèm theo mưa rào và dông một số nơi.

Tây Nguyên mát mẻ trở lại sau nhiều ngày oi nóng, cao nhất hôm nay ở mức 29-32 độ C, về đêm trời se se lạnh 20-23 độ.

Tại Nam Bộ, từ chiều qua mưa đã xuất hiện tại nhiều điểm, trong chiều tối và đêm nay, mưa tiếp diễn khắp các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM và dọc biên giới Tây Nam.

Do có mưa, nhiệt độ tại Nam Bộ từ hôm qua đã giảm khoảng 2-3 độ so với trước đó, dao động 32-34 độ C. Trong những ngày tới, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía nam và có xu hướng yếu dần, nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ sẽ dứt hẳn, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-34 độ, tuy nhiên một số nơi vẫn có thể xuất hiện nóng cục bộ 35 độ.