Hà Nội nắng nóng 3 ngày đầu tuần

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết hôm nay (21/8), Bắc Bộ nắng nóng 34-35 độ C. Các tỉnh phía Nam tiếp tục mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa lớn.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (21/8) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết 3 ngày đầu tuần, miền Bắc tăng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ, sau đó từ thứ 5, toàn vùng sẽ có mưa diện rộng trở lại.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại miền Bắc lên mức 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 26-28 độ. Trời nắng nhưng không quá gay gắt.

Hình thái này sẽ duy trì ở miền Bắc hết ngày 23/8, sau đó toàn vùng sẽ có mưa diện rộng trở lại, không loại trừ nguy cơ tái diễn lũ quét và sạt lở đất. Khi có mưa, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Hà Nội sẽ giảm về mức 29-30 độ C.

Miền Bắc nắng nóng những ngày đầu tuần. Ảnh: TNMT.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 2 ngày đầu tuần, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối với kiểu mưa rào rải rác.

Song từ ngày 23/8, do chịu tác động của trường gió Tây Nam có cường độ mạnh dần nên mưa sẽ tăng dần cả diện và lượng, có thể ập đến bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông khả năng còn kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy.

Trong 2 ngày đầu tuần, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ lên mức 33 độ, những ngày sau có mưa nên duy trì mát mẻ 31-32 độ C.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C. Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có giông, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 35 độ C.

Vào đến miền Trung, nhiệt độ trong tuần tới ít biến động. Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-35 độ C, một vài nơi có mưa rào rải rác.