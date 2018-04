Người đàn ông hoang báo bị cướp 400 triệu đồng

Ngày 17-4, Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận chiều 9-4, có đến Ngân hàng Sacombank tại khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng để rút số tiền 500 triệu đồng và bỏ vào cốp xe. Số tiền này do chủ ghe lúa là anh Lê Văn Giới (33 tuổi, ngụ tỉnh Long An) chuyển khoản cho Tuấn 400 triệu đồng để đặt cọc thu mua lúa; 100 triệu đồng còn lại là tiền cá nhân của Tuấn.

Sau khi rút số tiền trên, Tuấn mang đưa cho em ruột cất giữ và điều khiển xe đi từ huyện Tân Hồng đến huyện Tam Nông. Khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, Tuấn bịa chuyện bị 2 đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang đánh bất tỉnh, cướp toàn bộ số tiền 500 triệu đồng rồi đến cơ quan Công an trình bày vụ việc.

Qua điều tra, xác minh của Công an, Tuấn khai nhận do thiếu nợ nhiều nên tạo hiện trường giả nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng. Công an huyện Tam Nông đã thu hồi toàn bộ số tiền Tuấn cất giấu và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an huyện Tân Hồng thụ lý theo thẩm quyền.