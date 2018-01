Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thông tin vụ Vũ Nhôm

Tại buổi họp báo sáng 11/1 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã cung cấp một số thông tin đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) trong vụ án Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước thu hút sự quan tâm của dư luận của cả nước và người dân TP Đà Nẵng.



Nói về quá trình rà soát tài sản của ông Vũ Nhôm, Chủ tịch UBND TP Đà Năng cho biết, thực hiện yêu cầu của Bộ Công an, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo dừng giao dịch những bất động sản liên quan đến cá nhân Vũ Nhôm và những người thân. Hiện nay, đã giao cho các Sở ban ngành tập hợp thật kỹ việc này và chưa có báo cáo đầy đủ.

Ông Phan Văn Anh Vũ.

"Những tài sản đó gắn với những cái tên như thế thì nằm rải rác không những ở trung tâm thành phố mà còn ở quận huyện nữa, ở các công ty cổ phần. Cái này chúng tôi chưa có báo cáo cụ thể. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tiếp tục vào làm việc và triển khai công việc này”, - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Về tiến trình điều tra vụ án trên, ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra khẩn trương, ông không nắm được và cũng không có thẩm quyền cung cấp thông tin.

Như Kiến Thức đã đưa tin, ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở ông Vũ Nhôm (Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) về hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 263 Bộ luật hình sự.

Ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.