Bộ Công an thông báo đã bắt được Vũ Nhôm

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chính thức tiến hành bắt bị can Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/1/201, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chính thức phát đi thông tin về việc, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ, tức “Vũ Nhôm” (SN 1975, trú tại số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng).

Ông Phan Văn Anh Vũ.

Cổng thông tin nêu rõ, ông Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.