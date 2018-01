Phan Van Anh Vu đang trên máy bay từ Singapore về Hà Nội

Một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết trên một chuyến bay của Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chiều 4/1 có một hành khách tên Phan Van Anh Vu.

Hình ảnh Vũ "nhôm" trên báo The Straitimes (Singapore).

Chuyến bay này vừa cất cánh từ sân bay quốc tế Changi và sắp hạ cánh ở Hà Nội.

Trước đó, trang web của Cục Di trú Singapore (ICA) ngày 2/1, cho biết giới chức nước này đã bắt giữ một người có tên Phan Van Anh Vu vào ngày 28-12-2017.

Thông báo chỉ có một dòng cho hay người tên Phan Van Anh Vu bị bắt vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm Đạo luật Di trú của Singapore.

Ngày 3/1, cung cấp thông tin cho Tuổi Trẻ Online, Luật sư Reme Choo Zheng Xi xác nhận ông Phan Van Anh Vu chính là Vũ Nhôm.

Theo ông Reme, khoảng 11h ngày 28/12 khi ông Vũ đang làm thủ tục xuất cảnh từ Singapore qua Malaysia tại cửa khẩu tiếp giáp với bang Johor của Malaysia thì bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) giữ lại.

Trước đó, chiều 21/12, Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố bị can ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) về hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước" theo điều 263 Bộ luật hình sự.Cùng với lệnh khởi tố bị can, lực lượng công an đã khám xét nhà của Vũ Nhôm tại Đà Nẵng .

Tuy nhiên, tại thời điểm khám xét nhà, cả Vũ Nhôm lẫn vợ con đều không có mặt. Sau đó, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã và triển khai lực lượng truy bắt.

Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) là một đại gia ở Đà Nẵng, sở hữu nhiều công ty như Công ty TNHH I.V.C, Công ty cổ phần 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79 (nay là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong) và góp vốn vào một số công ty khác như Seaprodex, Ngân hàng Đông Á...