Bắt chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bạo hành, đày đọa trẻ em

Mời độc giả xem clip "UBND TP.HCM họp khẩn vụ bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh": (Nguồn VTV24)

Trao đổi với PV sáng 28/11, lãnh đạo Viện KSND quận 12, TP.HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) để điều tra tội hành hạ người khác.

Bà Hạnh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, sáng 26/11, báo Tuổi trẻ đã đăng clip bạo hành trẻ tại Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh. Theo nội dung clip, 3 người phụ nữ đã có các hành vi bạo hành trẻ em như dùng tay đánh; dùng chân đạp; tát vào mặt, đầu… thậm chí còn dùng dao đe dọa các bé.

Ngay chiều ngày 26/11, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã xác nhận, đã đình chỉ cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an quận 12 thụ lý.

Đến sáng nay, cơ quan điều tra Công an quận 12 đã mời Phạm Thị Mỹ Linh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12) là chủ Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) đến để làm việc.