Đình chỉ Trường Mầm non Mầm Xanh bạo hành, đày đọa trẻ em

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã đình chỉ Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh để bảo mẫu bạo hành trẻ em, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra làm rõ.

Clip bảo mẫu Trường Mầm non Tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đánh đập dã man trẻ được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ và bức xúc. Chiều 26/11, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã xác nhận, đã đình chỉ cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an quận 12 thụ lý.

Hình ảnh các bảo mẫu bạo hành trẻ em. Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi trẻ.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 12 vào cuộc điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em tại trường mầm non Tư thực Mầm Xanh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngay trong sáng mai 27/11, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương tiến hành chuyển các cháu nhỏ từ Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh sang các cơ sở giáo dục khác.

Mời độc giả xem video Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ tại Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh:

Trường mầm non Tư thục Mầm Xanh hiện đang trông giữ gần 40 trẻ em.

Trước đó, sáng 26/11, báo Tuổi trẻ đã đăng clip bạo hành trẻ tại Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh. Theo nội dung clip, 3 người phụ nữ đã có các hành vi bạo hành trẻ em như dùng tay đánh; dùng chân đạp; tát vào mặt, đầu… thậm chí còn dùng dao đe dọa các bé.

Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên.