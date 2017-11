“Ác mẫu” hành hạ trẻ em ở cơ sở mầm non khai gì?

(Kiến Thức) - Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 12 khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận.

Chủ cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh Phạm Thị Mỹ Linh cùng 2 bảo mẫu liên quan đã được CQĐT triệu tập để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip. Sáng nay (27/11), trao đổi với PV, Trung tá Võ Hồng Xén, Phó Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp Công an quận 12, TP.HCM cho biết, CQĐT đã mời Phạm Thị Mỹ Linh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12) là chủ Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) đến để làm việc.

Theo Công an quận 12, bước đầu Linh thừa nhận mình là người trong đoạn video clip (do báo Tuổi trẻ TP.HCM ghi nhận) có hành vi cùng các bảo mẫu đánh đập, hành hạ các cháu nhỏ bằng tay, chân, thìa, muỗng múc canh, can nhựa và… dao. Đối tượng Linh khai nhận do các cháu hiếu động nên đánh dằn mặt để các cháu sợ, phải ăn và ngủ.

triệu tập 2 đối tượng liên quan (bảo mẫu của cơ sở Mầm non nói trên) là Phạm Như Quỳnh (quê Cà Mau) và Đào (quê tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ vụ việc nhằm củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án", đại diện Công an quận 12 thông tin.

Được biết ngay sau khi báo Tuổi trẻ đang thông tin vụ việc, Giám đốc Công an TP.HCM và Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu đã trực tiếp chỉ đạo Công an quận 12 tiến hành xác minh ngay vụ việc; khẩn trương làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 phối hợp với CQĐT tham gia xử lý vụ việc. Đồng thời chỉ đạo Phòng GD-ĐT ngay trong sáng nay (27/11) tiến hành chuyển gần 40 cháu đang học tại cơ sở Mầm non nói trên về các cơ sở Mầm non công lập khác trên địa bàn.